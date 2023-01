Mati y los impagos: "Estamos cobrando bien, pero sí que es verdad que igual hay gente que necesitará el dinero a principio de mes"

Mati, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de todos los temas de actualidad del club en un momento muy complicado de la 22/23.

Vestuario: "Hay ganas de revertir la situación y los ánimos del grupo estaban jodidos por perder el último partido, pero queremos cambiar la dinámica. Nos llegan una o dos veces y nos meten gol".

Hay problemas internos en el equipo: "Ha sido la dinámica. Se empezó muy bien, pero los últimos resultados no han sido buenos. Jehu nos pide intensidad para sacarlo adelante. La plantilla tiene calidad de sobra".

Titular en el doble pivote: "Físicamente aguanté bien los 90 minutos, que era la primera vez en la temporada. No debía cometer fallos. ¿Si es una gran oportunidad con Jehu? En el momento que me la diesen iba a aprovecharla, pero seguiré trabajando más todavía. Me ha venido bien".

Crisis en el club: "Nosotros intentamos no hablar de esas cosas en el vestuario, sino de los partidos. No creo que influya mucho".

Impagos: "No me afecta en mi caso. Estamos cobrando a mes vencido y solo nos tienen que dar diciembre. Este año no hay problema con el tema de los cobros. No se debe más que eso. Estamos cobrando bien, pero sí que es verdad que igual hay gente que necesitará el dinero a principio de mes. No hay color en comparación al pasado".

Reto: "Hay que dejar la dinámica en la segunda vuelta y toca luchar todos los balones. Si llegamos a meterle más intensidad, creo que con eso nos ayudaría más. Hay que ir partido a partido y ganar para meternos ahí".

Futuro: "No se me ha pasado por la cabeza salir. Mi idea era seguir trabajando y aprovecharé la oportunidad si Jehu me la da".