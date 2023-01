Los pasos a seguir si hacienda aún no te ha devuelto el dinero

Si la declaración te salío a 'devolver' y aún no te han pagado, tendrán que devolverte el dinero y los interéses

La Agencia Tributaria, según la OCU, a finales de diciembre había realizado el 97,5% de las devoluciones correspondientes a la Campaña de la Renta 2021. Pero si tu eres de ese 2,5% restante, es decir, te salió la declaración "a devolver" pero aún no has visto tu dinero, no solo tendrán que abonártelo, sino que deberán pagar intereses de demora.

La Agencia Tributaria tiene seis meses para devolverte el dinero, es decir han tenido hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que si no te lo han devuelto deberán incrementar automáticamente lo que deben con el importe del interés de demora, que para 2023 es del 4,0625%.

Estos son los pasos que debes seguir según la OCU si la situación mencionada anteriormente es la tuya: