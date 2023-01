Pancho Varona vuelve a Salamanca: “Estoy en una época de mi vida en la que me apetece más viajar y menos componer”

‘Punto y Seguido’ es el nombre de la nueva gira de Pancho Varona y que llega a Salamanca este sábado, 14 de enero. El artista ofrecerá un concierto en el Music Factory a las 22:00 horas, el primero del año.

No es la primera vez que actuará en Salamanca, “su casa”, como él mismo la defina. SALAMANCArtv AL DÍA habla con Pancho Varona antes de subirse al escenario ante el público charro.

Vuelve a Salamanca para ofrecer un nuevo concierto, ¿qué siente?

Tengo muchísimas ganas porque para mí Salamanca es un lugar de referencia, he tocado en varios sitios de la ciudad y en el Music Factory tampoco es la primera vez. Tengo amigos allí y es como volver a casa. Estoy feliz de empezar este año 2023 yendo a Salamanca.

¿Qué nos vamos a encontrar en el próximo concierto?

Un repertorio eminentemente sabinero, he estado 40 años con Joaquín y tengo con él hechas 100 canciones, Será lo más abultado del repertorio la parte de Sabina, pero también he trabajado con otros artistas como Luz Casal, Manolo Tena… y también cantaré alguna canción de otro estilo para que no todo sea sabinero y así haya más variedad.

La nueva gira es un poco más de lo mismo del año pasado: nuevas canciones, nuevas historias y contar otras nuevas de canciones no tan escuchadas. Voy repasando un poquito mi repertorio, pero siempre cambiando algunas cosas para que la gente conozca cosas nuevas de canciones, algunas más conocidas y otras no tanto.

¿Qué temas no van a faltar?

‘Peces de Ciudad’ no fallará porque además el próximo día 16 es su cumpleaños, la empezamos a escribir el 16 de enero del año 2000. Esa seguro. También ‘No me importa nada’. Una canción que le escribí a Luz Casal, ‘La del pirata cojo’ no puede faltar o ‘Sin embargo’. Esas son algunas de las que seguro cantaré, hay muchos fuegos artificiales.

“Miro hacia atrás y pienso “joer, ¡qué bien!”

Tiene a sus espaldas una amplia carrera, ¿qué siente cuando echas la vista atrás?

Me siento muy orgulloso, muy contento y muy feliz. Primero porque mirar para atrás y ver todo lo que ha abarcado en la música nacional, e incluso hemos tenido bastante “éxito” en Latinoamérica. Miro hacia atrás y pienso “joer, ¡qué bien!”; pero al mismo tiempo me siento con tantas ganas y tan activo que miro hacia delante y no veo fin a esto, y me encanta. Me encanta sentirme en una segunda juventud, tengo muchísima actividad y estoy deseando viajar.

¿Qué siente o qué se le pasa por la cabeza cada vez que se subes al escenario?

Intento devolver con cariño el cariño que me dan, ese es mi único patrimonio en la vida. El cariño que recibo en cada concierto o en redes sociales, ese cariño es algo increíble. A mí me abruma. Siempre intento estar a la altura de lo que la gente me da, porque me dan muchísimo. Lo que siento es inexplicable, es un agradecimiento que no me queda vida para poder agradecerlo todo.

“En el rock actual me faltan primeras figuras haciendo repertorios más cañeros”

¿Cómo está el rock en España en estos momentos?

Creo que falta un poquito de algo. En España hay muy buenas bandas, pero faltan algunas que hagan un poco más de rock. Hay mucha gente buena tocando, gente muy preparada y gente que hace canciones y discos … pero a mí me falta primeras figuras haciendo repertorios más cañeros. Estamos bien, pero podríamos estar mejor. Pero me gusta el panorama que veo, sobre todo a nivel de bandas.

¿Qué le falta por escribir a Pancho Varona?

No lo sé todavía, pero lo que tengo claro en esta época de mi vida es que me apetece menos componer. Yo estoy en una época de mi vida en la que me apetece más viajar, conocer sitios, cantar y contar historias. Entonces cuando el cuerpo no me acompañe para hacer tanto viaje llegará el momento de volver a escribir canciones. Pero me queda por escribir todo, la música es inabarcable.

¿Alguna anécdota en Salamanca que se pueda contar?

Tengo muchas porque conoce a mucha gente y tengo muchos amigos en Salamanca. Cada vez que voy siempre me pasean por allí y un día me llevaron a la Biblioteca de la Universidad y quería llorar de las bellezas que vi allí. Otro día paseando por el centro me encontré y conocí a Albert Pla y nos hicimos muy amigos. Tengo tantas cosas que me han pasado allí.

Un mensaje para los asistentes al concierto.

Empezamos el año de la mejor manera posible: en Salamanca. Voy a intentar darles lo mejor para que se vayan a casa con una sonrisa, y contaré historias nuevas de canciones no tan habituales.

¿Se verá a un Pancho renovado sobre el escenario?

Tanto como renovado no, pero cambio de guion sí. Para los que van siempre a los conciertos, no voy a cantar lo de siempre, voy a cantar cosas diferentes, que tenemos muchas canciones (dice mientras ríe).