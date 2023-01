El Salamanca UDS sigue para bingo: Gustavo, tocado y al margen en el entrenamiento; Souley se retira por un golpe

El lateral mexicano ha sufrido un problema físico a raíz del último partido de Liga y no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, mientras que el de Malí ha sufrido dolor en el hombro

No le sale absolutamente nada al Salamanca UDS. Los últimos problemas del club, en el aspecto deportivo, se han visto en la sesión tras el día de descanso, dado que Gustavo Carmona no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros a raíz de unas molestias físicas sufridas en el partido con el Real Ávila. No obstante, desde el club se espera que el mexicano evolucione a lo largo de la semana.

Mientras, casi al término de la jornada, Souley Gassama ha sufrido un golpe en el hombro y se ha retirado del Tori, por lo que Jehu Chiapas se ha quedado casi sin efectivos del primer equipo, algo que ha subsanado con la presencia de varios jugadores del filial.

De este modo, el azteca, ayudado por el multiusos Rafa Dueñas, ha seguido dando herramientas a los suyos en busca de lograr una necesaria victoria en el Helmántico contra el Palencia. Además, dicho duelo será el primero de la segunda vuelta liguera.