¿Te gustaría diseñar el logotipo del 150 aniversario de Cruz Roja Salamanca?

Cruz Roja Salamanca convoca un concurso de diseño del logotipo para su 150 aniversario. Estas son las bases para los interesados:

1. Objeto del concurso

1.1. Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de los actos y eventos de Cruz Roja en Salamanca durante el año 2023 con motivo de la celebración del 150 aniversario de la organización humanitaria en Salamanca (1873-2023).

1.2. El logotipo deberá identificar a la institución y en la simbología habrá que hacer referencia necesariamente a Cruz Roja y a la celebración del 150 aniversario en Salamanca.

1.3. Para el nombre de la institución se respetará el logo nacional oficial de Cruz Roja (denominación abreviada sin el ‘apellido’ Española) protegido por la legislación vigente. Se adjunta toda la información sobre el logo del Manual de Identidad en el enlace: https://issuu.com/cruzrojasalamanca/docs/1_1_

1.4. Se podrá usar en el diseño los tipos de letra oficiales (Montserrat, Open Sans y Graphik XXX, todas en sus diferentes pesos) y colores corporativos (Pantone Black 7 CP, Pantone Cool Gray 1C, Blanco, Pantone Red 032 C y Pantone 282 C).

2. Participantes

2.1. Podrán participar diseñadores/as, tanto a nivel individual como grupal, empresas individuales o sociales relacionadas con el mundo del diseño, así como cualquier persona a título particular.

3. Condiciones técnicas

3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor/a de que así sea. Los y las participantes certifican que el logotipo es fruto de su creatividad personal, que es su propio trabajo y que no se han infringido los derechos de autor/a de otras personas. Deberán certificar que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio participante.

3.2. La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del logotipo por cuatricromía. Los y las participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán reproducidos en distintos soportes y materiales.

3.3. Se enviará en soporte digital, preferiblemente en formato vectorial escalable (.ai, .svg, .pdf, .eps). Si se envía en un formato con resolución fija (.psd, .png, .jpg, .tiff), deberá usarse un tamaño mínimo de 2.000 píxeles en largo o ancho. Se recomienda la mayor resolución posible.

3.4. La tipografía deberá enviarse trazada o con descripción técnica (fuente, tamaño, color).

3.5. Una vez enviada la propuesta del logotipo, ésta no podrá ser retirada.

3.6. El concursante ganador se compromete, dentro del importe del premio en metálico, a desarrollar todas las demás aplicaciones que les sean solicitadas por Cruz Roja.

4. Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción

4.1. La propiedad del logotipo premiado se cederá a la organización, la cual se reserva todos los derechos de propiedad y uso de las propuestas premiadas.

4.2. La organización se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar el logotipo a fin de optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logotipo cuando las características del material o el objeto sobre el que se va a reproducir no permitan hacerlo de manera completa, o también el de hacer uso por separado de los elementos del logotipo.

5. Presentación de trabajos

5.1. Plazo de presentación: El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59 del día 15 de febrero de 2023.

5.2. Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso: [email protected] El logotipo se acompañará de información con las señas del autor, teléfono y mail de contacto, y el lema que identifique a la obra.

6. Jurado seleccionador y votación de las propuestas

6.1. Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.

6.2. El jurado estará compuesto por el Consejo de Dirección de Cruz Roja en Salamanca.

6.3. El fallo del jurado se realizará la última semana de febrero.

6.4. Se valorará muy especialmente la originalidad humanitaria del diseño.

6.5. El premio podrá declararse desierto por el jurado, en cuyo caso podrá volverse a convocar el concurso dentro del mes siguiente al del fallo.

7. Premio

7.1. Al ganador/a se le otorgará un premio consistente lo siguiente: pack de viaje valorado en 300 euros y el reconocimiento público en rueda /nota de prensa del trabajo realizado.

8. Aceptación de las bases

8.1. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el jurado, comunicándose a cada participante tal decisión.