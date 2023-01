Descalabro del Perfumerías Avenida en la prórroga de un partido contra el Basket Landes que tenía en la mano (71-64)

El Perfumerías Avenida ha sufrido un descalabro importante contra el Basket Landes (71-64) al haber tenido el triunfo en la palma de la mano. No obstante, la prórroga ha desembocado en el KO de las del pabellón de Würzburg, que se han complicado de gran manera su pase a la siguiente ronda de Euroliga, la competición continental más grande de todas.

Cazorla, Carleton, Crvendakic, Onyenwere y Fasoula han salido de inicio al pabellón galo con la vista puesta en cumplir con su objetivo. Por su parte, Michaela, que ha metido 18 puntos, se ha encargado de inaugurar el marcador con una canasta completamente sola tras recibir un pase sensacional de una de sus compañeras. Así, los primeros instantes se han caracterizado por un juego sumamente dinámico y Fauthoux, máxima anotadora de la tarde, se ha erigido como la estrella local al firmar la inmensa mayoría de los puntos de su equipo. No obstante, las azulonas se han ido por delante en el primer cuarto por la mínima (16-17), algo que se ha incrementado en el segundo tiempo con el 29-44. Todo completamente de cara.

Con el paso por los vestuarios, el Basket Landes ha intentado recortar diferencias en el marcador con la idea de no ceder tan pronto, aunque las visitantes no se han puesto nerviosas y han gozado de la capacidad de mantener el control sobre su rival, especialmente en un tercer acto de baja anotación. En el último, las españolas se han relajado en exceso y casi se les escapa una victoria que no se podían dejar. De hecho, las de casa han empatado a 44 segundos para el final con un parcial a favor de escándalo. Entre tanto, una penetración de Cazorla ha aportado aire al Perfumerías Avenida, Fauthoux ha igualado todo de nuevo y Cazorla ha contado con la última posesión pese a ni haber lanzado. En la prórroga, fiasco monumental que ha acabado en derrota.