Alberto, sobre Lucas Pérez: "Vi un vídeo en el que él se daba cuenta de que yo salía al campo y pertenecía al Dépor"

"Tenías ganas de que me llegase la oportunidad e intenté hacerlo lo mejor posible", ha dicho el meta acerca de su debut en Unionistas

Alberto Sánchez, portero de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA después de haber debutado en Riazor frente al Dépor, club al que pertenece al estar cedido por él en tierras charras.

Debut: "Estoy contento por las sensaciones que tuve, pero no por el resultado del equipo. Tenías ganas de que me llegase la oportunidad e intenté hacerlo lo mejor posible para que no se notase que era mi primer partido".

Roja de Salva: "En el momento en el que intuí que podía ser roja, Turi me dijo que me pusiese a calentar. Es especial haber jugado en Riazor porque pertenezco el Dépor".

Lucas Pérez: "Vi un vídeo en el que él se daba cuenta de que yo salía al campo y pertenecía al Dépor. Yo claro que le conozco, pero no sabía que el a mí también. Es un jugador de Primera División, de los destacados encima, y siempre quieres enfrentarte a gente así".

Pontevedra: "Puede que sea un punto de inflexión de cara a mi temporada. Sé que el sábado voy a jugar seguro y espero hacerlo bien para seguir contando con oportunidades. Nunca te gusta ver ahí en los puestos de descenso".