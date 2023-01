Santolino se mete en el top ten y confirma su solidez

Lorenzo Santolino (Sherco) ha alcanzado un puesto entre los diez mejores en la fase decisiva del Dakar, en la primera etapa tras el parón del día de descanso, en el inicio del desafío del ‘empty quarter’, el territorio que marcará la suerte de esta edición de la carrera más dura del mundo. El salmantino ha dado una lección de solidez navegando y pilotando en dunas y, de paso, ha tenido que socorrer a un competidor con el que rodaba, el chileno Cornejo, y que ha sufrido una caída. Se le ha devuelto el tiempo de la detención y Santolino ha tirado de su compañero hasta meta.

La etapa de este día 10 de enero constaba de 358 kilómetros de especial y otros más de 300 kilómetros de enlace que los pilotos iban a hacer una vez finalizada la cronometrada. Era la primera tras la jornada de descanso, reinicio del rally para su fase decisiva, en la que se anuncian grandes dosis de arena y pilotaje en dunas casi al 100% del recorrido. Sin embargo, hoy ha habido trampas de navegación y sí, pilotaje en pequeños cordones de dunas donde ha empezado a decidirse lo que ocurra a final de la carrera.

El salmantino partía en una buena posición y con pilotos rápidos por detrás con los que compartir navegación y ritmo. Así ha sido, primero con Kevin Benavides (KTM) que salía justo detrás y después con José Ignacio Cornejo (Honda), al que ha tenido que ayudar en una caída: quedó atrapado bajo su moto y destrozó todos los instrumentos de navegación, con lo que Santolino ha tirado delante hasta final de etapa con el chileno.

“Una etapa muy rápida, primeros 50 kilómetros con dunas bastante rápidas, me lo he tomado con calma después del ‘vuelo’ de la última etapa”, ha recordado sobre el susto que tuvo en una duna cortada. “He decidido un ritmo tranquilo en las dunas porque sabía que Benavides me iba a coger, salía detrás de mí. A partir de ahí, me ha alcanzado y hemos llevado un buen ritmo, hemos ido juntos hasta el kilómetro 160 que había un way point escondido. Íbamos en paralelo, cuando estaba llegando he visto a Walkner hacia la derecha y me he ido hacia allí a buscar el punto, pero no era allí. He seguido, pero luego he vuelto a la izquierda y lo he encontrado. Habré perdido dos minutos o tres como máximo”, ha explicado.

“Hasta el repostaje venía con Cornejo detrás, he hecho 40 kilómetros a buen ritmo, no me cogía, luego ha pasado delante él y sobre el 230 ha tenido una caída. Había un plateau con un cambio de nivel grande, ha frenado en un muro que había, un paso de camino, ha volcado despacio, hacia adelante y se ha quedado debajo de la moto, no podía salir. He tenido que ayudarle a salir porque no tenía como salir, por suerte no se ha hecho nada, pero ha estropeado toda la navegación, estaba sin roadbook, y he tenido que ir delante hasta el final”, ha comentado. “Contento, he salvado los problemas del día, cuando he estado delante he llevado buen ritmo. Y muy contento con la moto, está funcionando todo muy bien”, ha resumido.

Este día 11 de enero, etapa peculiar. Un larguísimo enlace de más de 500 kilómetros precede a la entrada en lo desconocido, el territorio del ‘empty quarter’, donde discurrirá la parte cronometrada del día, una especial de 114 kilómetros pero compuesta al 100% por dunas.