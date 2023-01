Inteligencia artificial

¿Conocen las nuevas Inteligencias Artificiales que les hacen dibujos a partir de un texto? Hay varias que están de moda. Se lo recomiendo, son muy entretenidas y logran auténticas virguerías en cuanto a diseño gráfico. Si a uno de estos programas le pidiéramos una imagen del Salamanca UDS actual, estoy casi convencido que nos saldría algo parecido a la escena del naufragio del Titanic mientras tocan los violinistas. También podría ser una de Lovato encarnado en Nerón con el Helmántico de fondo, ardiendo. Tal vez, un circo. Mejor no probar. Demasiados disgustos en poco tiempo para esta afición. Mal terminaron las cosas para el Salamanca UDS en 2022 y no han empezado mucho mejor en 2023. Y lo peor, es que no tiene pinta de cambiar. Todo lo contrario. Básicamente, porque esto no lo pilota nadie y quién pretende hacerlo, hunde cada día más al equipo y a la institución.

A la salida de María se le unió las bajas de José Rodríguez, Jony y Pereira. Todas estas últimas bien dadas ante su escaso rendimiento deportivo. Incluso se debería dar alguna más. Puede que no sea tarde para ello, empezando por la portería. El problema es que solo ha llegado Javi Navas. Y de nuevo, otro gran error. No puedes dar bajas sin que haya recambios. Es lo que tiene no tener una estructura con al menos un director deportivo y un secretario técnico u ojeadores que vean equipos y jugadores y tengan varias opciones en las ventanas de fichajes. Desde luego la defensa y la portería salmantina cojean. Y arriba, falta un delantero con gol que apoye lo que hay, que no es malo. Creo que se podía haber llegado a un acuerdo con María para que continuara al menos como secretario técnico e hiciera scouting de rivales y jugadores. Estoy seguro que, esta opción es algo que ni siquiera nadie se ha planteado.

La idea de que Jehu y Rafa Dueñas cogieran al equipo tenía un 99,9% de posibilidades de ser otro gran fracaso y así está siendo. Recordemos que el nuevo técnico charro viene de descender con el Ribert. Con el filial, al que entrenaban la dupla mexicana desde el comienzo de la competición, lo ha dejado peleando en la zona baja cuando debía estar en los primeros puestos. Que el director general también se haga cargo del equipo es un nuevo fracaso en su trayectoria aquí. Además, el mismo se pega un tiro en el pie. Si su imagen y su trabajo ya estaban dañados y cuestionados, a partir de ahora, más. Hasta el punto que se puede volver insostenible. Rafa Dueñas se ha puesto aún más por voluntad propia en el centro de las iras y del enfado de la afición. Una inmolación personal y profesional. Por mucho que sea la única persona de confianza de Lovato, no debe ser el hombre para todo. Es imposible que, en una institución como el Salamanca, Dueñas pueda ser gerente, entrenador del filial y del primer equipo, director deportivo, secretario técnico, dependiente en la boutique y un sinfín de puestos más. Mal Rafa Dueñas por aceptarlos y mal Lovato por permitirlos. Además, en todas hasta ahora, ha sido un fracaso absoluto.

Se debe contratar a gente capacitada y contrastada para cada una de las tareas de un club de futbol. Lo llevo diciendo mucho tiempo. El Salamanca UDS necesita infraestructura de personal. Mientras no haya inversión y se contrate a gente competente, esto no va hacia adelante. Claro que esos profesionales, te pueden salir mal, como en cualquier trabajo, pero para eso existe el despido. A día de hoy, solo dos cosas funcionan bien el club: El área de comunicación y la cantera. Y mucho me temo que, si no se cuidan, al final de temporada también sus respectivos responsables abandonarán el barco, como han hecho otros de los colaboradores del presidente azteca. En estas dos áreas, Lovato tiene un claro ejemplo de que hay gente en la que se puede confiar y a la que se debería dar más poder de decisión en el club. Carlos Valverde ha demostrado ser una persona fiel y competente en la gestión de la cantera. Puede que no se hayan obtenido los objetivos deportivos, pero el trabajo, la dedicación y la lealtad, están ahí. Tal vez es hora de darle más cariño, autonomía y poder de decisión en la entidad blanquinegra.

Sigue habiendo cosas básicas que indican el nivel de abandono del club. El estado del césped, sin representación institucional en el palco, la falta de un segundo juego de equipaciones para cambiarse en el descanso, la escasa variedad de productos en la boutique o los extraños horarios de apertura que han tenido durante las navidades. Y así, muchas más.

Lovato debe tomar una decisión que no es nueva. O invierte y profesionaliza el equipo o debe valorar la venta. Al final Manuel es el dueño y el que toma las decisiones y autoriza todo lo que ocurre en el día a día del club. Si no quiere vender, al menos, que ceda la gestión deportiva a una gestora contrastada. Cada vez el producto (equipo y estadio) está más devaluado y es más difícil que reciba ofertas. Interés aún hay. El último, de un grupo inversor chino. Si decide continuar así, sin rumbo y sin tomar decisiones de calado, el Salamanca va camino repetir su desaparición como ocurrió en 2013.

Este club y su gestión necesita que se tomen decisiones con más inteligencia. Esperemos que no siga siendo artificial y sean de corazón por el bien de la entidad, de sus aficionados y de la ciudad.

Noel Campo