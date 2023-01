Intentan robar un televisión en Salamanca sacándola por la puerta del mismo centro comercial

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón, que iba acompañado de otro, y trataban de abandonar un centro comercial por una de las puertas de acceso con una televisión de 43” pulgadas que no habían pagado. Los hechos ocurrieron en la avenida María Auxiliadora el domingo, día 8 de enero por la tarde, cuando ambos fueron interceptados por el vigilante de seguridad a la salida del centro comercial, con una televisión de 43” pulgadas de la cual no aportaban el ticket de compra. Uno de los jóvenes manifestó que el ticket se le debía haber caído por el camino, por lo que se dirigió a buscarlo y no regresó.

Los funcionarios policiales que acudieron tras el aviso detenían al joven e identificaban posteriormente a su acompañante, que fue arrestado al día siguiente por la mañana en el Paseo de la Estación. Además, se encontraba en las cercanías de un kiosko del cual tiene en vigor una orden judicial de alejamiento, la cual estaba incumpliendo. Ambos fueron puestos a disposición judicial.