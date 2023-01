De Corea a Estados Unidos: la última aventura de David Juanes, el entrenador salmantino en busca del sueño americano

David Juanes es un tipo inquieto y lleno de ilusiones. Los que le conocen saben muy bien que siempre quiere más y el charro lo ha reflejado con su salto de Corea del Sur a Estados Unidos para perseguir el famoso sueño americano. Así, el entrenador, que ha pasado por entidades como Unionistas, el Santa Marta o el Helmántico, ha repasado con SALAMANCArtv AL DÍA los motivos de su cambio de vida desde finales de 2022.

Así, el técnico ha contado cómo le va en los primeros compases de su actual etapa: "La experiencia está siendo increíble y cada día estoy más contento con la decisión que he tomado. La adaptación de Corea a Estados Unidos ha sido más que buena. Estoy entrenando al Football Club Virginia, que es un club que se encuentra en Virginia del Norte, concretamente a 40 minutos de Washington DC. Soy el primer entrenador del infantil y el alevín de segundo año. Hay ocho entrenadores españoles, pero también otros ocho de Estados Unidos y lo que más me gusta es el hecho de unir ambas formar de trabajo para tener un resultado muy bueno".

Por otro lado, David Juanes ha confesado cómo le surgió la opción de aterrizar en un país tan emblemático como el yankee, por lo que ha asegurado que "en el mundo de los entrenadores en el extranjero es algo complicado el hecho de saber el sitio en el que vas a estar. Las ofertas van saliendo casi de forma inmediata y, a pesar de haber tenido otras, Estados Unidos me llamó muchísimo la atención al estar en unos niveles de crecimiento brutales. Cada día hay más cultura de fútbol, pero también ha sido por el perfeccionamiento del idioma, que es uno de los mayores atractivos de mi aventura. Estando tan cerca de Washington puedo conocer otras ciudades muy llamativas como Nueva York y ampliar experiencias. Haber estado en Asia o Irlanda te abre muchas puertas".

Además, el preparador ha cortado de raíz el mito de que el balompié estadounidense no tiene interés: "Llevo varios meses y sí que he podido ver que se está afianzando muy rápido el fútbol. Son respetuosos, organizados y competitivos. Hay un montón de torneos, Ligas, entrenamientos de todo tipo y lo que prima son valores como el respeto". Mientras, el salmantino ha añadido que "en Corea había muchas diferencias con respecto a Europa, pero ahora es más similar en sentidos como el laboral, social y de vida. En Asia es más común el hecho de ir relajados y aquí va todo muy rápido. No encuentro grandísimas diferencias, aunque la calidad de vida es superior, pero también el coste. Entre Europa y Estados Unidos es muy similar la metodología, pero no tanto como en Asia".

Por último, el conocido entrenador ha indicado a SALAMANCArtv AL DÍA sus planes de cara al futuro: "Tengo contrato hasta junio de 2024 y me permite tener estabilidad en todo. Es algo muy bueno y que valoré para venir a Estados Unidos. La oportunidad es más que positiva. El reto es crecer como entrenador y persona. Ojalá pueda ayudar a los jugadores del club con mis ideas y durante este etapa podré perfeccionar el idioma, que es algo fundamental en todas las ofertas que he podido valorar".