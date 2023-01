Belén Esteban desvela su gran secreto

Belén Esteban tenía un gran secreto guardado desde hace un tiempo, y este lunes, sin ocultar su alegría, lo ha contado por fin en 'Sálvame': ¡Está rodando una película! La colaboradora, que debutó como actriz en 2011 de la mano de Santiago Segura en 'Torrente 4: Lethal Crisis', vuelve a probar suerte en el mundo de la interpretación con un proyecto que, como admite, le hace mucha ilusión.

Se trata de la nueva película del director Enrique García Atralla, 'Ukelele para dos', y en ella se interpreta a sí misma aunque, como confiesa, "hay algo que os va a sorprender mucho. Me sentí muy bien". "Cuando hice el papel de Torrente no era el mejor momento de mi vida, pero ahora estoy en un momento maravilloso, me llevé a mi familia y lo he disfrutado un montón" ha asegurado, sin dar ningún detalle sobre esta nueva y sorprendente incursión en el mundo del 'séptimo arte' con la que intentará demostrar su valía como actriz.

Ya ha rodado parte en Marbella recientemente, la experiencia ha sido inmejorable y, como adelanta, le quedan escenas por grabar y será en primavera cuando vuelva a ponerse bajo las órdenes de García Atralla, para el que no tiene más que palabras de agradecimiento: "Estoy muy contenta e ilusionada por la oportunidad que me ha dado. Es un director extraordinario y el reparto de la película también".

Una cinta que no sabemos si será una comedia, un drama o un thriller pero que, como ha revelado Belén, estará en la próxima edición (la de 2024) del Festival de Cine de Málaga, uno de los más prestigiosos de nuestro país. Un importante paso para consolidar su carrera en el mundo de la interpretación que, como reconoce humilde, todavía ve muy lejano aunque no es algo que descarte.