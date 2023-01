Raúl Casañ, la diana más fácil de Unionistas

La historia se repite… una semana más; ni las fiestas navideñas ni la llegada del nuevo año han valido para que las críticas sobre la situación de Unionistas CF cambien de estatus.

La derrota (3-0) del equipo en Riazor (muy entendible, comprensible y lógica) ha vuelto a poner a Raúl Casañ en el centro de la diana de todas los juicios, opiniones y reproches. Y en cierto modo, debe ser así, pero no es el único que debe estar expuesto a ello.

El equipo está en puestos de descenso, sí… ¿y qué esperaban? ¿Acaso es algo tan extraño, al menos hasta el momento? De acuerdo con mi humilde opinión, la plantilla confeccionada por Unionistas no es mejor que la de años anteriores, ni mucho menos, y la elección de los fichajes o el rendimiento de estos no está siendo ni el esperado ni el deseado.

Quizá Raúl Casañ tampoco sea la persona idónea para dirigir a este equipo, no lo sé, porque no veo los entrenamientos ni las sesiones para juzgar con todos los elementos posibles; pero, lo que sí está claro es que, o algo no está funcionando bien, o los objetivos iniciales fijados para Unionistas no fueron suficientemente realistas.

Con todos estos parámetros, obviamente alguien ha tenido que fichar a Raúl Casañ y confeccionar la plantilla, ¿no? ¿O es que el cuerpo técnico y los jugadores han llegado a Unionistas por arte de magia? No, ni mucho menos; hay un director deportivo que tiene, o al menos debería tener, alguna responsabilidad al respecto, pero sobre el que se escuchan muy pocas críticas. Por lo menos las que hacen más ruido.

Y, por encima de este escalón, está la Junta Directiva del club, que es la que eligió en su momento al director deportivo para guiar su rumbo, con un resultado negativo, de acuerdo con los objetivos que se ha fijado Unionistas; luego, la realidad es bien distinta, claro y pone a cada uno en su sitio.

Desconozco si junta directiva y director deportivo confían en Raúl Casañ como entrenador y si creen que él es el hombre adecuado para guiar el rumbo del equipo en esta temporada 2022-2023. Pero hay una cosa que sí tengo clara: ‘fulminarlo’ sería asumir que la culpa también es suya o quizá piensan que el remedio es peor que la enfermedad. A lo mejor no están preparados para eso…

¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con Dani Mori el año pasado en una situación completamente distinta? Y eso que el equipo estaba bordeando el play off de ascenso.

Poner a Raúl Casañ por delante de todos es tan injusto como bochornoso. Pero es lo que hay en el fútbol…

Chema Díez