Segundo trimestre

Acaban unas vacaciones de Navidad en las que no sabemos si ha renacido algo nuevo. Demasiadas veces parece que nada cambia.

Está claro que muchas cosas de la educación y de las leyes no parece que funcionen bien. Es difícil sentirse coherente y competente.

Yo estoy agradecido de disfrutar de mi trabajo. Me gusta dar clase, me gusta aprender y sobretodo me importan los chicos.

A veces me da miedo la influencia que ejercemos sobre ellos, debemos mostrar seguridad que necesitan pero no siempre los caminos son claros.

Volvemos a plantarnos en una clase a investigar un tema, a buscar respuestas, a memorizar, a entender algunos conceptos. Pero en numerables ocasiones a los alumnos no les interesa. Están por obligación o por responsabilidad.

Me veo explicando que no se puede hacer siempre lo que apetece o lo que nos gusta. Hablamos entonces de hábitos, de disciplina, del valor del esfuerzo. Es un hecho bastante estadístico que los que logran estudiar, aunque sea en este sistema parece que tienen una mejor vida. Hablo de estudiar o trabajar siendo profesional de un oficio.

Los más sensibles, los más críticos, los que más desconfían de este sistema evidentemente injusto acaban muchas veces trastornados, insatisfechos…

Parece que estamos auto domesticados y si nosotros nos hemos rebelado queremos que nuestras hijas sean críticas pero que acepten las bondades del sistema en el lado favorable de la baraja.

Es una cuestión de querer mejorar las cosas pero adaptado en la sociedad. No sé si eso es posible. No sé si así se puede mantener el brillo en la mirada.

Sinceramente si hay un Dios no me sale qué pedirle ni para mí ni para las personas a las que quiero. Supongo que la salud es una petición clara, el dinero lo aparenta pero es causa de muchas ruinas y el amor es algo demasiado grande y convertido en complejo cuando debería ser simple. Desde luego me resulta más fácil dar gracias.

Seguiremos en este trimestre que empieza intentando transmitir ilusión, esperando mantener emociones positivas y saber canalizar las negativas.

Tendremos que tomar decisiones con la intención de hacer el bien aunque cuando uno se equivoca de poco sirve la buena voluntad.

Saldremos a podar encinas para que se caliente algún señor mayor de algún pueblo. Mantendremos los jardines e intervendremos en diversos ecosistemas, cultivaremos los huertos y daremos de comer a los animales salvajes y a los domesticados.

Haremos terapias familiares para intentar mejorar la convivencia aunque en nuestra propia familia muchas veces no funcionen. Viajaremos supuestamente para abrir la mente, aunque normalmente hacemos lo mismo cambiando el paisaje pero podemos creernos Cristobal Colón.

He vendido a los alumnos muchas veces de Tostói que el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere sino en querer siempre lo que se hace.