¿Por qué ahora esta 'alarma social'?

Hemos terminado el año 2022 y comenzado el 2023, con noticias que ponen en alerta a la sociedad sobre los asesinatos que perpetran hombres contra mujeres, pero como dice Miguel Lorente “los hombres que asesinan cada año lo hacen con una normalidad social y cultural que hace creer que la violencia forma parte de la relación de pareja”.

Pero sabemos que la violencia contra las mujeres no solo son los homicidios, sino que existe una violencia a la que no queremos mirar, escondida e invisibilizada de la que la sociedad es cómplice. Desde la Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor”, entendemos que no debemos centrarnos en circunstancias concretas. Hay que entender que la posibilidad de violencia contra las mujeres radica en su imprevisibilidad. No hay más culpable que el machismo. Los hombres asesinan desde la normalidad social y cultural que hace pensar que la violencia forma parte de la relación de pareja. Permanentemente cuestionamos la cantidad de violencia y no la violencia en sí misma.

Si no existiera esta cultura machista no hablaríamos de violencia de género. La solución sería que la sociedad se centrase en la raíz del machismo y no solo en su expresión más violenta. Nos centramos solo en los resultados y no en las causas.

La sociedad solo se alarma ante la violencia de gran intensidad y no entiende que el problema tiene nombre propio “machismo culpable”.

Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor”