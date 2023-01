Los nombres que hay que apuntar en el mercado de fichajes de invierno

Las especulaciones sobre los fichajes que harán los equipos de la liga en el mes de enero son tan tradicionales como la lotería de navidad o las cenas con la familia. Como cada año, conviene estar pendiente de algunos de los nombres que más suenan en el mercado y que puede que veamos dentro de unas semanas desplegar su juego en los campos españoles.

¿Cambiará Borja Iglesias de equipo?

Con el temporadón que están haciendo él y su Betis, parecía que los verdiblancos no tenían que preocuparse en absoluto por el estado de su delantero centro. Sin embargo, el Atlético de Madrid parece que no piensa lo mismo y tiene el deseo de cambiar las rayas verdes de la camiseta del jugador por unas rojas. El Panda ha afirmado que está más que feliz en el Betis, pero que llegado el momento buscará lo mejor para todos. ¿Se refiere a terminar en el Metropolitano a las órdenes de Simeone? Puede ser, pero el fichaje no va a ser barato, y es que desde Sevilla apuntan a un precio mínimo que supera los 50 millones de euros.

Joao Félix, en el punto de mira

Este nombre va directamente ligado al de Iglesias. Si el Atlético quiere al delantero del Betis es para sustituir a Joao Félix. Ahora bien, el portugués antes tiene que encontrar equipo en una operación que no es nada sencilla, ya que llegó al Metropolitano previo pago de 120 millones de euros.

De ahí que los colchoneros necesiten atinar mucho con la venta y que se esté hablando en sitios especializados de apuestas deportivas de una cifra de venta no inferior a 140 millones. Pero, ¿quién puede pagar eso en un mercado de invierno? PSG, City, Arsenal… son muy pocos los conjuntos y este tipo de operaciones suelen darse más en el verano que a mitad de temporada.

A la pesca de una de las revelaciones del Mundial

Catar dejó a una selección de Marruecos sorprendente y a una lista de jugadores que van a mejorar su situación profesional a no tardar mucho. Aquí hay que apuntar el nombre de Ounahi.

El 8 de Marruecos llegó al mundial como suplente en el Angers y ha salido con media Europa peleándose por ficharlo. Incluso el Barça se ha interesado, aunque parece más probable que termine lejos del Camp Nou. El traspaso parece que rondará los 30 o 40 millones de euros, una cifra impensable para este jugador hace tan solo un par de meses.

Y con Amrabat, otro jugador de Marruecos, sucede lo mismo. El problema es que aquí la Fiorentina está pidiendo 50 millones a equipos como el Liverpool, por lo que habrá que ver si alguien llega a esa cifra.

Isco, Bellingham o Moukoko son otros nombres que van a sonar mucho en este mercado de invierno y a los que todo aficionado debe estar pendiente. Eso sí, por ahora, todo son rumores y no hay ninguna certeza.