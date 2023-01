Las compañías apuestan por los regalos de empresa para su publicidad

Conseguir un gran impacto en los clientes y clientes potenciales debe ser una prioridad para que cualquier empresa pueda así incrementar sus ventas y construir una base de clientes fieles y comprometidos.

Los regalos de empresa son una de las herramientas más interesantes de captación y fidelización que tiene cualquier negocio a su disposición, pues son elementos diferenciadores y muy atractivos que consiguen mejorar la percepción de los clientes, a la vez que les recuerdan la presencia de la empresa en todo momento.

Gift Campaign es una empresa especializada en regalos para empresas, donde puedes encontrar una amplia variedad de productos para seleccionar el que mejor se adapte a tus clientes y clientes potenciales.

Por qué los regalos de empresa siguen siendo importantes

La inversión en publicidad sigue creciendo y cada vez son más las empresas que apuestan por el merchandising y los regalos de empresa para mejorar los resultados a distintos niveles. Veamos cuáles son los beneficios más interesantes que ofrece una estrategia basada en regalos de empresa.

Gran visibilidad a un coste reducido

La inversión en regalos de empresa y merchandising no implica un gasto elevado y proporciona una gran rentabilidad, es decir, tiene un ROI o retorno de la inversión alto. Con un presupuesto ajustado, se puede conseguir una gran difusión de la empresa o marca a través de regalos de empresa.

Recordar la existencia de la empresa

Con los regalos de empresa, se proporciona al cliente un elemento que le recordará de forma periódica la existencia de la empresa, por lo que es más probable que recurra a ella cuando tenga una necesidad que pueda cubrir.

El regalo promocional tiene la característica de generar recuerdos inconscientes en la mente del cliente. Esto sirve para que vuelva a recurrir a la empresa cuando lo necesite y para generar un recuerdo positivo del negocio.

Mejorar el reconocimiento de marca

Una empresa que tiene un detalle con sus clientes a través de un regalo conseguirá que tengan una mejor percepción de la misma. No es solo por el valor y utilidad del regalo en sí, es también por el gesto de regalar al cliente, que se siente valorado y atendido por la empresa con este tipo de acciones.

El regalo de empresa es un arma muy potente a la hora de mejorar el reconocimiento de marca y situarla en un lugar preferente en la mente del consumidor.

Amplia variedad de artículos

Los regalos de empresa tienen la gran ventaja de que no están limitados a una serie de productos concretos. En tiendas profesionales del merchandising empresarial, como Gift Campaign, podrás acceder a un catálogo inmenso de productos que puedes utilizar para regalar a los clientes, por lo que podrás encontrar el ideal para tu target.

Artículos del hogar, textiles, gadgets tecnológicos o productos de oficina son algunos de los artículos más empleados para regalos de empresa.

Regalos sostenibles

La sociedad actual cada vez es más consciente de la importancia del desarrollo sostenible y del cuidado del planeta. Este entorno presenta una gran oportunidad para que las empresas realicen regalos que aporten mayor valor a la marca, apostando por productos reciclables o realizados con materiales reciclados, que serán de mayor agrado de los clientes.

Apostar por regalos sostenibles es la mejor elección para continuar con una política de cuidado del medioambiente y sostenibilidad en la empresa.

Publicidad no invasiva

Los regalos de empresa son elementos publicitarios que se enmarcan en la publicidad no invasiva, es decir, un cliente no se molesta si se le ofrece un regalo, aunque no lo haya solicitado. Es más, la mayoría de clientes no percibirá un regalo de empresa como una acción publicitaria, sino como una acción de la empresa para mejorar sus relaciones y premiarle por su fidelidad.

Presupuesto adaptado a la empresa

Los regalos de empresa no son como otro tipo de publicidad donde los costes están marcados y suelen ser elevados. Se trata de un tipo de marketing publicitario que se adapta a las necesidades y posibilidades económicas de cada empresa y situación.

Independientemente del tamaño de la empresa, o del sector en el que opere, podrá establecer un presupuesto personalizado para realizar una estrategia eficiente de merchandising.

Los mejores regalos de empresa

Son muchos los tipos de regalos que puedes efectuar para mejorar la imagen de tu empresa, captar nuevos clientes y fidelizarlos. En Gift Campaign puedes encontrar productos tan interesantes como:

Bolsas y mochilas . Realizar regalos de empresa con bolsas o mochilas es una gran idea porque no solo el cliente recordará la marca, sino que la paseará por muchos lugares incrementando notablemente su visibilidad.

Tazas y botellas. Las tazas y botellas son un clásico del merchandising y tienen el "poder" de recordar la marca y la empresa en entornos habituales del consumidor (en su casa o en el trabajo, por ejemplo). Con el auge del footing, la escalada, el montañismo, el senderismo y otras actividades al aire libre, hacer regalos de empresa como botellas de agua aporta gran valor a los clientes y consigue que la marca se pasee por una gran cantidad de ubicaciones.

Artículos tecnológicos. En plena era digital, los regalos de empresa relacionados con la tecnología son los que mayor impacto positivo suelen generar en la mayoría de consumidores (por ejemplo, pendrives, cargadores inalámbricos y otros gadgets similares).

Regalos estacionales. Se trata de productos que están ligados a una estación concreta del año, como puede ser una bufanda o paraguas para el invierno, o unas gafas de sol o toalla para el verano.

Se trata de productos que están ligados a una estación concreta del año, como puede ser una bufanda o paraguas para el invierno, o unas gafas de sol o toalla para el verano. Bolígrafos y lápices. Otro clásico de los regalos de empresas son los bolígrafos personalizados. Son muy interesantes sobre todo en empresas B2B o que tienen como target a trabajadores de oficina donde el uso de estos elementos es habitual.

Gracias a los regalos de empresa, podrás dejar una huella imborrable en tus clientes y captar a nuevos clientes para garantizar el crecimiento y rentabilidad de tu negocio. Con las alternativas que puedes encontrar en Gift Campaign, podrás tomar la mejor decisión a la hora de seleccionar el tipo de regalo ideal para los clientes o clientes potenciales de tu empresa.