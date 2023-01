Salamanca acoge la presentación de 'La memoria de los crisantemos', recopilación de cuentos de José Ignacio García

Tiene la publicación de La memoria de los crisantemos la oportunidad de la celebración, porque cumple el autor 25 años dedicados en cuerpo y alma a la literatura en el sentido más amplio de la palabra. José Ignacio García, alma de proyectos colectivos, antologías imprescindibles, crítico literario en la páginas del ABC y de “La nueva crónica de León” se ha convertido en un nombre imprescindible de la literatura de Castilla y León y sin embargo, su generosidad, entrega y dedicación a la obra “de los otros” nos hace olvidar en ocasiones, de forma imperdonable, que es un narrador pleno de dones.

Su presentación en Salamanca nos recuerda también la necesidad que tenemos que conocer los nombres de nuestra escritura castellano y leonesa donde José Ignacio García aparece como referencia fundamental. Lo es como narrador que empieza a publicar en 1998, Premio Miguel Delibes de Narrativa en el 2009 y que, aparte de su constante labor como crítico –su lectura detenida de cada volumen es una de las excepciones más notables de la crítica literaria actual- ha sido el artífice de proyectos literarios de gran calado que le sitúan más allá de su propia obra.

Cuando en el 2009 José Ignacio García inició la antología de relatos navideños “Contamos la Navidad” no sabía que iba a llegar a la décimo cuarta edición consecutiva de un proyecto publicitario, literario y artístico que ha llevado la lectura del relato navideño –todo un subgénero en sí mismo- acompañada de una ilustración, a los hogares de gran número de personas que aún no se creen que el proyecto, muy vinculado a León y a Valladolid, tenga este año 2023 su consecución. A lo largo de catorce ediciones, numerosos autores de prestigio e importantes artistas han obrado el milagro de la navidad y todo se ha debido a la tarea ingente de un autor que lo dejaba todo por dedicarse a una tarea colectiva. Como colectiva e ingente fue la realización de la antología Cuentos pendientes, 43 voces del cuento castellano y leonés del siglo XXI, publicada en el 2021 y cuyo prólogo es un texto de referencia para entender la narrativa breve de una región de amplios horizontes literarios que parece no saber unir bajo una etiqueta común, el talento de todos sus autores tan excelsos como diversos.

De la diversidad y del reconocimiento de lo ajeno sabe mucho José Ignacio, tanto en su faceta de minucioso y excepcional crítico literario como antólogo muy vinculado a su tierra. De ahí que sea el coordinador de la colección de relato “Cuentenario” que publica Castilla Ediciones y que ya va por su octavo título. Y fue precisamente el responsable de dicha editorial, José Antonio Rodríguez Lozano, quien insistió en que la colección tenía que contar con un libro de cuentos de su responsable. Una tarea que nuestro autor tardó por humildad en aceptar y que, cuando lo hizo, requirió de la lectura de textos guardados en las gavetas del corazón, 19, y 6 inéditos llenos de fuerza.

Es José Ignacio García un atento observador de la vida que le rodea. Nada de lo humano le es ajeno y vive y siente una compasión infinita hacia todo cuanto percibe del otro. De ahí que sus cuentos nos relaten la realidad con minucia costumbrista, con realismo que a ratos usa la pincelada expresionista, el detalle significativo o la fantasía, pero siempre creando ambiente, paisajes y paisanajes donde suceden cosas que atrapan al lector y le enredan hasta el punto que, con el final del cuento, nos sentimos solitarios y deseosos de que siga. Dueño del talento de la novela breve, algunos de sus cuentos nos hacen el favor de ser más largos, nos abisman en historias peculiares que en realidad, son las de todos y nos devuelven el gusto por relatar la vida desde una perspectiva enamorada, sabia, compasiva y empática.

Presentan al autor, presentamos al autor, dos narradoras que le debemos mucho. Salamanca es quizás para los autores castellano leoneses una periferia con aire propio. Y hasta aquí llegó a buscarnos José Ignacio, primero para incluirnos en sus relatos navideños, y segundo, para sus imprescindibles antologías. Y no solo eso, propuso a Celia Corral, autora santanderina habitante de Salamanca, la tarea de antologar a las escritoras de relatos guiando su espléndido trabajo Contamos todas publicado en su colección de cuentos en el 2022. Tanto Celia Corral, docente universitaria, poeta y narradora, como yo, trataremos, a través de nuestras preguntas, acercar al público salmantino el talento de un narrador que no deja a nadie indiferente. Un cuentista que no desmerece la mejor de nuestras tradiciones y que tiene, también las mejores tablas para entregarnos su ramo de crisantemos… con alguna bola de navidad, porque esta portada de Carlos Velasco es un símbolo de trabajo, entrega, oficio y… nostalgia por el tiempo mágico que brilla en su rojo navideño. El diez de enero, a las ocho de la tarde, en la hermosa Sala de la Palabra.

Fotografías: Fernando Sánchez Gómez.