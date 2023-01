Pedro de la Calle deja el primer equipo, pero seguirá vinculado al CB Tormes tras finalizar su carrera deportiva

El escolta salmantino Pedro de la Calle ha anunciado su decisión de dejar el primer equipo del CB Tormes, en LEB Plata, aunque seguirá vinculado en la parte de gestión, coordinando como hasta ahora las escuelas de categorías inferiores.

De la Calle, que pertenece al club charro desde infantil, a pesar de haber jugado ya como sénior en Mieres y Zamora, fue uno de los artífices del ascenso a Plata de la pasada temporada en Gandía. Este año, el salmantino ha decidido finalizar su etapa como jugador del primer equipo: “Tomar esta decisión no ha sido fácil, pero creo que es lo correcto. Para mí, personalmente, han sido meses muy difíciles, ya que a pesar de que mi corazón me decía que aguantara hasta el final, mi cabeza me decía que compaginar la vida personal, laboral y deportiva a este nivel no era posible”, asegura el jugador.

Desde el club se ha tratado de ayudarle, pero lo cierto es que la exigencia del LEB Plata, con entrenamientos mañana y tarde, es difícilmente compatible con otras responsabilidades laborales. Pedro de la Calle ha querido despedirse agradecido. Se ha dirigido en primer lugar “a Óscar Núñez y su cuerpo técnico la oportunidad de disfrutar del ascenso de la temporada pasada y de formar parte de la plantilla en esta aventura en LEB Plata. También me gustaría agradeceros la comprensión y el respeto que habéis mostrado hacia mí desde el primer momento en que os comuniqué la decisión”.

En cuanto a sus ya ex compañeros, De la Calle reconoce que es “un magnífico grupo de jugadores y personas. Espero haberos podido ayudar durante estos meses, tanto dentro como fuera de la pista. Sé de primera mano lo duro que trabajáis cada día y estoy seguro de que al final todo va a salir bien. Os voy a echar mucho de menos”, asegura.

Por último, el salmantino no olvida a todos los patrocinadores, colaboradores y entidades “que hacen posible esta bendita locura. Ojalá podáis seguir apoyando al club durante muchos años ya que sin vosotros esto no sería posible. GRACIAS en mayúsculas”. Así como a la afición: “Por acercaros a Würzburg a apoyar al equipo semana tras semana y personalmente por el trato que he recibido durante este tiempo. Siempre me he sentido muy querido y respetado, así que no puedo por menos que daros las gracias por ello”.

El jugador salmantino acordó con el staff de La Antigua y la Junta Directiva continuar hasta final de año 2022 al máximo nivel de exigencia en los entrenamientos, por lo que este partido disputado el sábado en La Roda ha sido el primero en el que ya no ha participado como miembro de la expedición.

Desde el CB Tormes, además de mostrar total respeto por la decisión tomada, muestran su agradecimiento por todos los años de sacrificio del jugador, que ha sido un gran ejemplo para la cantera, que siempre se preocupó por ayudar a esos chicos que como él lo intentaban desde abajo y que mostró su profesionalidad siempre en cada entrenamiento desde Primera Nacional, a LEB Plata, pasando por Liga EBA, donde fue un referente nacional. El salmantino finaliza su carrera deportiva con 223 partidos en competiciones FEB.