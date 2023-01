Escurial de la Sierra acoge la primera representación del año de ‘Buscando a Nebrija’

La iglesia de Santa Marina de Escurial de la Sierra recibió la tarde del sábado, 7 de enero, al grupo de teatro 'Lazarillo de Tormes' con su montaje de 'Buscando a Nebrija'. Tras sus 120 representaciones del pasado año, el grupo retoma los compromisos de actuación de este exitoso montaje que, sin duda y con diferencia, fue el más representado en el año de la conmemoración del quinto centenario de Nebrija.

El Área de Cultura de la Diputación de Salamanca puso en marcha esta iniciativa ofreciendo a todos los municipios la posibilidad de contar con esta representación. La acogida ha sido sorprendente ya que más de 10.000 espectadores de la Salamanca rural han podido disfrutar ya de esta exitosa obra teatral. Todo este público conoce mucho mejor al gran humanista que tuvo España y que pasaría gran parte de su vida en la provincia salmantina.

Los escurialenses que se acercaron hasta su iglesia "a ver teatro" no perdieron la concentración durante todo el desarrollo de la escena, participando incluso en alguno de sus pasajes. No cabe duda que por sus reacciones, los aplausos y las alabanzas al elenco de actrices y actores al final de la obra, el montaje no dejó indiferente a nadie.