Lucas Pérez mete a Unionistas en descenso (3-0)

El boom en toda España por Lucas Pérez no era moco de pavo y su primer partido con el Dépor lo ha confirmado con creces. Así, Unionistas, que se ha convertido en su primera víctima de la temporada, ha perdido en un abarrotado Riazor (3-0) y ha entrado en los puestos de descenso varias jornadas después. Además, Salva ha recibido la cartulina roja y no jugará la próxima, mientras que Alberto ha debutado por fin.

En medio del impacto generado por el ex del Cádiz, Casañ ha salido con Salva bajo palos; línea de cuatro defensas formada por David Vicente, Mario Gómez, Ramiro Mayor y Jon Rojo; doble pivote con Tropi y Nespral; bandas para Ramón Blázquez y Beneit; arriba, Chapela por detrás de De Miguel.

Con el balón el juego, el guión previsto se ha cumplido y los locales han salido a morder a su adversario. De hecho, Rubén Díez ha visto cómo le han anulado un tanto por fuera de juego. Mientras, Carnero ha protagonizado la mala noticia de la noche al haberse lesionado antes del cuarto de hora, por lo que Jaime ha ocupado su lugar. Entre tanto, los blanquiazules han seguido apretando y Salva le ha metido una gran mano a Quiles.

No obstante, Isi Gómez también ha probado fortuna, al igual que el delantero, de nuevo, que no se ha cansado de mirar hacia la meta contraria. Además, Chapela no ha querido ser menos y casi supera a Mackay con un sensacional disparo de rosca en un momento en el que los visitantes habían dado un paso al frente. Con todo esto, 0-0 al descanso.

EL CRACK, EN ACCIÓN

Tras el paso por los vestuarios, palo en todo regla para Unionistas. El mediático Lucas Pérez ha cazado un balón -con su gran desmarque-, se ha plantado delante de Salva, le ha recortado con maestría y ha marcado a placer para estallar la locura en las gradas del feudo coruñés. Pocos instantes después, misma acción... con distinto final. El ariete le ha querido regalar la diana a Mario Soriano y el pase no ha sido preciso. Por los pelos.

Antes de la hora de batalla, una disputa entre David Vicente y Soriano ha terminado con la roja directa de Salva, que ha salido fuera de su área y ha tocado la bola con la mano. La colegiada no se lo ha pensado y le ha expulsado, por lo que Alberto, cedido por el Dépor, ha debutado en el conjunto del Reina Sofía. Y poco le ha durado la alegría al no poder atajar el penalti -cometido por Mario Gómez- transformado a lo Panenka por Quiles, que no ha metido otro más de milagro. Los de Óscar Cano, ex de la UDS, no han buscado hacer demasiada sangre y aún así ha habido tiempo para que Lucas Pérez sellase su doblete particular. Empieza mal el 2023...

FICHA TÉCNICA

Dépor: Mackay; Villares, Lapeña, Pablo Martínez, Raúl Carnero; Rubén Díez (Zalazar, min. 85), Olabe, Isi Gómez (Bergantiños, min. 85); Quiles (Svensson, min. 85), Mario Soriano (Yeremay, min. 74) y Lucas Pérez.

Unionistas: Salva; David Vicente, Mario Gómez, Ramiro, Rojo; Blázquez (Borja Díaz, min. 58), Tropi, Nespral (Alberto, min. 58), Beneit (Losada, min. 68); Chapela (Juampa, min. 68) y De Miguel (Mawi, min. 68).

GOLES: 1-0, min. 48: Lucas Pérez. 2-0, min. 66: Quiles (penalti).

ÁRBITRO: Marta Huerza de Aza, del colegio tinerfeño. Roja a Salva. Amarillas a Soriano, Isi; Mario Gómez, Jon Rojo y Ramón Blázquez.

ESTADIO: Riazor. 23.475 espectadores.