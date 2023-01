Nuevo año también para la movilidad urbana.

Esquema clásico sobre el circulo vicioso del declive urbano, de su movilidad. En este caso obtenido en la web "Más que ingeniería".

Ya estamos en un nuevo año, 2023, repitiendo el deseo permanente de terminar mejor que el precedente. Algo no tanto al azar como al albur de los actos de quienes habitamos el planeta. Y entre ellos abordamos alguna interesante novedad en la movilidad urbana española, y por tanto en Salamanca. Además de la reedición de las importantes rebajas en los precios del transporte público, deben empezar a funcionar las Zonas de Bajas Emisiones.

Fuente: Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas, INE.

Continúa la rebaja del precio del transporte público por iniciativa del Gobierno Central, empujando ahora a la cofinanciación de otras administraciones. Caso de la municipal salmantina, pero con displicencia pues, según el alcalde, no se ha recuperado el nivel de usuarios previo a la pandemia. Quizás su falta de entusiasmo impulsando más fórmulas alentando ese uso también tenga algo que ver. Como tomar medidas no muy molestas para quienes disfrutan el espacio público en exceso, a pesar de su minoría. El tiempo se acaba y es momento de decisiones determinantes, caso de la idea del Plan de Movilidad de consagrar la Gran Vía al transporte público, o los prometidos carriles bus.

Se observa como la mujer salmantina utiliza menos el coche y más los medios sostenibles del transporte público o caminar. Fuente: Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas, INE.

Mientras, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informa, a través de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas, del mayoritario uso del vehículo privado al trasladarse la ciudadanía salmantina trabajadora o estudiosa a su lugar de actividad. Ambos motivos concentran el 45% de viajes, según el Plan de Movilidad de hace 10 años y todavía sin renovar. Un buen lugar para intervenir de forma imaginativa desincentivando ese uso en beneficio de medios de transporte claramente sostenibles y mucho menos contaminantes.

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Salamanca, 2012.

Por poner un ejemplo, el aparcamiento inevitablemente atrae vehículos privados. El reciente nuevo Hospital abrió una importante oferta de pago subvencionado en parte, seguramente fruto de conflictos surgidos en otros centros sanitarios regionales similares de finalización más rápida. Cuando debería ser limitado y pensado para quienes irremediablemente no tienen otra alternativa viable. Desde luego no para mantener aparcados durante horas vehículos de trabajadores, ocupando innecesariamente espacio público. Y no sirve alegar dificultades desde el alfoz salmantino, solo tomándose en serio de una vez el trasporte público metropolitano se pueden afrontar esos problemas.

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Salamanca, 2012.

Se podría pensar en la Zona de Bajas Emisiones como alternativa eficaz para reducir el uso del coche. Aparentemente es su función, y habrá lugares donde se consiga. Pero permítaseme ser cada vez más escéptico. En el fondo trasmite la sensación de estar más interesada en forzar la renovación del parque de vehículos, castigando a aquellos con menos capacidad para ello en beneficio de quienes más tienen. Parecido a la subvención universal de 20 céntimos en gasolina. Seguir extendiendo el espacio peatonal, con tolerancia a residentes y carga y descarga, y dedicar espacio de la calzada a medios sostenibles como el transporte público o la bicicleta apunta a ser de verdad mucho más eficaz y sin tanta tecnología gratuita.