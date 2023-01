Ética política

Es cada día más difícil exigir a los políticos de turno que -con independencia del derecho de cada cual a pensar como quiera y a ejercer legítimamente su libertad ideológica- mantengan la ética pública adecuada, porque a muchos de esos representantes del pueblo les ciega el poder, consiguen lo que quieren cuando lo poseen y, cuando lo pierden, quieren acceder al mismo a cualquier precio, sin importarles los medios indecentes y las miserias personales utilizadas contra el adversario.

Resulta tóxico y totalmente inaceptable que políticos como Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso –por cierto, a quién le da igual quién presida su formación, ya que juró obediencia ciega a su anterior dirigente, Casado, y luego le traicionó vilmente al profesar apoyo incondicional a su presidente actual, Feijóo, conservando el mismo puesto- se dediquen a mentir, manipular y engañar a los españoles al manifestar que los datos del paro los está “falseando” un presidente “trilero”, que es Pedro Sánchez. Pero lo más repugnante no es sólo eso, que el PP intente por todos los medios intoxicar a la opinión pública queriéndole dar la vuelta a unos datos de empleo que son significativamente mejores que con el gobierno de M. Rajoy, ya que hay más de 20 millones de personas cotizando a la seguridad social, que en el último año se han creado medio millón de puestos de trabajo y que los porcentajes de desempleo son los mejores desde hace 15 años; es decir, los que había antes de la crisis financiera mundial de 2008.

Lo más repugnante, como decía, es que este lenguaje tóxico, estas conductas más propias de enfrentamientos entre bandas callejeras, de narcotraficantes y del hampa que utilizan los líderes del PP, son apoyados por sus hooligans mediáticos, por los periodistas de sus medios escritos, radiofónicos y televisivos; esos medios que reciben enormes cantidades de subvenciones de las administraciones donde gobierna el PP. Evidentemente, si de la mentira, de la manipulación y del engaño se hace altavoz mediático, se consigue la máxima de Goebbels; es decir, convertir las mentiras en verdades incuestionables. Es el mismo lenguaje utilizado por Trump y Bolsonaro; es el lenguaje de la ultra derecha reaccionaria en la que está instalado el PP desde hace mucho tiempo.

Pero no se queda ahí la indecencia política que están utilizando los políticos conservadores contra el gobierno de Sánchez, sino que la incoherencia, la descoordinación de ideas y objetivos y la “esquizofrenia política” de sus dirigentes se pone de manifiesto en cada actuación, en cada rueda de prensa y en cada declaración política que realizan. La última manifestación de ello la ha protagonizado Feijóo en unas declaraciones con motivo del funeral del histórico dirigente de UGT Nicolás Redondo, cuando apela al compromiso de hablar, de pactar, de consensuar, de llegar a acuerdos, como garantes de un verdadero sistema democrático. ¿Este hombre habla en serio o nos está tomando el pelo a todos los españoles? ¿Cree Feijóo que los ciudadanos somos imbéciles y retrasados y que con su personalidad de lobo disfrazada de cordero degollado puede engañarnos a todos? Desde el más elemental sentido común, todo esto resulta incomprensible y diabólico porque, además, ellos se regodean con estas declaraciones y lo que es más grave aún, se lo creen.

Para colmo de la toxicidad en la que están inmersos los líderes del PP, reivindican ahora la independencia judicial, cuando de todos es conocido cómo han accedido algunos magistrados a las altas instituciones judiciales del Estado y las maniobras utilizadas por los líderes conservadores para auparlos a ellas. No sólo existe el archiconocido whats app de Ignacio Cosidó, ex portavoz del PP en el Senado y que reventó el acuerdo de renovación de los miembros del CGPJ en 2018 (es vergonzoso que lleven más de cuatro años con sus mandatos caducados) y que envió a todos los senadores del PP, en el que se felicitaba porque la negociación había sido una “jugada estupenda porque controlaremos la sala segunda del TS desde atrás”; sino también multitud de conversaciones interceptadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado en el sumario del “caso Lezo” al ex presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, que prueban los vasos comunicantes entre la “mala política” del PP y la justicia. Conversaciones plasmadas en un trabajo excepcional del periodista Jesús Cintora, titulado “No quieren que lo sepas” y del que recomiendo su lectura.

La derecha ha convertido la política en un basurero y ahora, en la oposición, tratan de transmitir mensajes con políticas de transparencia y de independencia judicial que ellos nunca respetaron, sino todo lo contrario; mancillaron los ideales de un Estado de Derecho y pisotearon la división de poderes, que es la esencia y el pilar sobre el que se asienta un sistema pluralista y democrático.