El Rey Gaspar vuelve a ser viral en la cabalgata de Madrid

Las cabalgatas de los Reyes Magos dejan muchos vídeos virales todos los años: el año pasado una de las imágenes más comentadas fue el oso lesionado en Cádiz y en Madrid, sin lugar a dudas, el Rey Gaspar se llevó todas las miradas. Los más pequeños se quedaron obnubilados por la presencia de SSMM los Reyes, pero los más grandes se quedaron completamente prendidos por el atractivo del Rey Gaspar.

Este año... la historia se ha repetido. El Rey Mago Gaspar se ha vuelto viral de nuevo por su llamativa belleza y por su elegante manera de saludar a todos los ciudadanos que no quisieron perderse esta tarde tan especial en la capital.

Las redes sociales se inundaban de vídeos e imágenes de éste con comentarios de todo tipo... como el del periodista Martín Bianchi: "El rey Gaspar, el único que puede salvar la monarquía" o de personas anónimas que resaltaban el atractivo de este Rey Mago que nos ha vuelto a regalar su belleza: "El Rey Gaspar más guapo está en Madrid".

"Me alegra comprobar que el 2022 le haya tratado tan bien, Su Majestad el Rey Gaspar. He de confesar que nunca fue mi favorito, hasta el año pasado que me hizo cambiar de parecer" establecía una usuaria anónima, haciéndonos vivir la misma historia del año pasado.

Para quién se pregunte quién está detrás de la capa y la corona, se trata de Beltrán Ibaruru, actor y modelo que el año pasado ya agradecía a través de su perfil de Instagram los comentarios tan positivos que había recibido: "Muchas gracias a todos, sois lo más. Y gracias a @azorinpaco y a todo su increíble equipo por hacerme vivir una de las experiencias más emocionantes de mi vida".