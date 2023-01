Santolino termina decimotercero y mantiene el ‘top ten’ al alcance en el Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) sigue quemando fechas en el Dakar y este día de Reyes ha superado la que era la etapa más larga de esta edición, recortada por las lluvias en la zona que van a obligar a intercambiar el recorrido de las etapas 7 y 8. De momento, este 6 de enero Santolino ha descontado un día más con un puesto 13, pero cediendo poco tiempo, y mantiene el puesto 12 en la general todavía con el objetivo del ‘top ten’ al alcance. Lo mejor, un pilotaje sin riesgos a pesar de aumentar el ritmo y el buen comportamiento de su moto, sin problemas de ningún tipo por ahora.

La etapa de este día 6 de enero, sexta de esta edición, estaba llamada a ser la más larga de esta edición con casi 900 kilómetros entre especial y enlace, pero las lluvias de los últimos días obligaron a la organización a recortar 100 kilómetros de prueba cronometrada y a un enlace también más corto, pero de 300 kilómetros. La jornada iba a ser de alta velocidad, totalmente en arena dividida en pistas y dunas, pero llegaba con los competidores bastante tocados por el ritmo, el frío y las lluvias de las etapas precedentes.

El salmantino ha disfrutado del día con un ritmo alto, dentro de su estrategia de conservar sin alejarse de los de cabeza. Partía en buena posición tras el resultado del día precedente y eso le ha costado ceder algo de tiempo, pero en la línea de meta la pérdida ha sido escasa, puesto 13 a 7.48 minutos; en la general, puesto 12 a 37.39 minutos, no lejos de los diez primeros. La etapa de hoy la ha ganado Luciano Benavides (Husqvarna) por delante de su compañero de equipo Skyler Howes, que es el líder de la provisional, donde los tres primeros están en un pañuelo: Price (KTM) es segundo a 3.31 y Kevin Benavides (Honda), tercero a 7.01.

“Una etapa que me lo iba pasando muy bien, pistas rápidas con algunos pequeños cordones de dunas, pero fluidos. He estado bastante cómodo, ha sido bastante divertido. Pensaba que el ritmo era un poco más alto, pero no era del todo bueno respecto a los primeros”, ha comentado.

“En el repostaje me ha cogido Luciano Benavides y rodando con él he podido ir a un ritmo más alto. Al final, hay muchas zonas con poca visibilidad y rodando detrás de alguien puedes ir con más confianza y aguantar más el gas en el acelerador. Me ha permitido ir un poco mejor, pero su ritmo era demasiado algo y en los últimos kilómetros lo he perdido”, ha comentado.

“Estoy contento, un día más sin sobresaltos, seguimos con la moto en buenas condiciones, el equipo está trabajando bien. Físicamente hoy ha sido un poco más relajado, ha habido ratos que podías estar un poco más tranquilo. En este sentido, se ha agradecido el día de hoy”, ha terminado.

Este día 7 de enero, séptima etapa, pero con el recorrido de la octava, ya que la organización ha decidido intercambiarlas para ganar algo de tiempo y ver la situación en la zona, afectada por fuertes lluvias. Son unos 400 kilómetros y otros 300 de enlace.