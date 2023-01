Santolino acaba octavo y prueba el ritmo de la sorpresa del Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ha cuajado una gran etapa en la segunda jornada de carrera en torno al campamento de Ah’il, un territorio donde la arena tiene todo el protagonismo y el Dakar se está confirmando como uno de los más duros de los últimos años. El salmantino ha terminado octavo tras aplicarse las bonificaciones, en las que todavía no entra; en la general pierde un puesto, aunque está más cerca de la cabeza que al acabar la cuarta etapa. Todo tras un día en el que ha vuelto a subir el ritmo.

La etapa de este día 5 de enero, quinta etapa, el segundo de los dos bucles que se ha hecho con origen y destino en el vivac de Ah’il, con 373 kilómetros de especial y 270 de enlace. De nuevo, 100% protagonismo de la arena en pistas y dunas. Santolino salía bien posicionado y delante de Mason Klein (KTM), la revelación de este año y uno de los pilotos más rápidos de un Dakar que ha subido el ritmo.

El salmantino ha vuelto a subir el ritmo como hizo en la cuarta etapa y le ha premiado con un séptimo tiempo en meta, octavo puesto (a 11.16 del ganador) tras aplicar las bonificaciones que han cogido otros pilotos que abrían pista. Mediado el kilometraje del día ha marcado el quinto y sexto mejor tiempo en dos way point consecutivos. En la general, duodécimo, un puesto más abajo, pero más cerca del líder (a 26.15). Victoria de etapa para Adrien Van Beveren (Honda), por delante de Cornejo (Honda) y Klein, compañero buena parte del día en pista de Santolino, que ha sido tercero. Al frente de la general, Skyler Howes (Husqvarna).

“Se me ha hecho bastante duro, no pasaban los kilómetros, tenía ganas de acabar porque ha sido bastante físico, todo el rato luchando con la hierba de camello y las pistas de arena. He empezado bien, consciente de que Klein me alcanzaría antes o después, salía dos minutos por detrás, sobre el kilómetro 70 me ha cogido, he conseguido quedarme con él cuando venían dunas y pistas arenosas, en las zonas de menos velocidad conseguía estar con él, la verdad es que tiene un ritmo muy fuerte en pista”, ha comentado sobre la parte de la especial en la que ha rodado con la sensación de esta edición, el joven de 21 años, al que ha seguido la pista y los tiempos.

“En el kilómetro 160 le he empezado a perder cuando han llegado muchos kilómetros en pistas más abiertas. He intentado seguirle, dar el máximo por rodar con él, pero no ha sido suficiente, sabía que era importante quedarme a su lado para rodar en algunos puntos, pero con el ritmo que llevaba era imposible. Hasta el repostaje he seguido a ritmo alto por si le podía volver a coger, pero no ha podido ser. Luego he marcado mi propio ritmo, pero alto, la etapa era más corta, pero no daba margen a descansar, había que ir alerta de muchas dunas cortadas. Pero he llevado buen ritmo, Walkner me ha dicho que veía el polvo, pero que no lograba alcanzarme, así que contento porque el ritmo es bueno”, ha comentado.

Este día 6 de enero, sexta tapa entre Ha’il y Al Duwadimi, una maratoniana jornada con 467 kilómetros de especial y 409 de enlace (la más larga de esta edición) con pistas rápidas y dunas en el último tercio del kilometraje.