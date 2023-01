Miguel del Río: "Seguimos pensando que tenemos posibilidades de lograr el primer puesto"

Miguel del Río, portero del Salamanca UDS, ha compartido sus impresiones de la llegada de Jehu Chiapas al banquillo, el reto que viene en 2023, su futuro... y muchos más temas de la actualidad blanquinegra.

Año nuevo: "Tenemos ganas de que empiece a rodar el balón y se pueda revertir la situación de los últimos partidos. El domingo viene un partido en el que ojalá nos encontremos con nosotros mismos y la victoria".

Jehu: "Nos hemos enfocado más en lo físico y en recuperarnos anímicamente en la primera semana por cómo acabamos el año. Quieren ayudarnos a recuperar la confianza y también vamos cogiendo los conceptos de su juego".

Da para ser líder o no: "Son 12 puntos, pero queda toda la segunda vuelta. La Arandina hace un mes estaba por detrás de nosotros y seguimos pensando que tenemos posibilidades de lograr el primer puesto. Hay que ir partido a partido para no hundirnos por vernos alejados".

Real Ávila: "Estamos cogiendo conceptos y nos centramos en nosotros mismos, aunque siempre se mira al rival de reojo. Hay plantilla para sacar esto adelante y no hay mejor partido para demostrarlo".

Hace poco era el Zamora: "No le doy importancia. Te jode que hace cinco partidos eras el portero menos goleado y ahora te han metido los mismos goles que en el resto del año. Hay que asimilarlo e intentar mejorar para recuperar sensaciones. Toca evitar errores".

Futuro: "No, conmigo no se ha hablado del futuro. Solo de la forma de jugar. Procuro mantenerme al margen de eso y entrenar. Lo que quiero es rendir al máximo nivel. No pienso en otra cosa que no sea el Salamanca".