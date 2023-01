Alberto Martín y Sito Cruz, los salmantinos que vuelven al Helmántico: "Es una sensación muy bonita y una alegría enorme"

Partido muy especial el que vivirán este fin de semana dos charros como son Alberto Martín y Sito Cruz, puesto que regresarán al Estadio Helmántico, que es su casa, para medirse al Salamanca UDS con un Real Ávila que querrá amargar el debut de Jehu Chiapas en el banquillo.

Por ello, SALAMANCArtv AL DÍA ha juntado a ambos para que rememoren tiempos pasados. Así, el primero de ellos ha indicado que "volver al Helmántico es una sensación muy bonita porque recuerdas los momentos que pasaste allí por entrenar, jugar o vivir el día a día en un estadio así". Mientras, el defensa ha dicho que "es una alegría enorme y me da felicidad empezar la segunda vuelta en la que fue mi casa".

Por otro lado, los futbolistas han analizado a la entidad desde fuera. De hecho, Alberto Martín ha comentado que "veo al Salamanca con mucho potencial, sabemos que tiene mucha historia, que la afición es importante y siempre quedará lo que fue. Si se hacen las cosas bien, seguro que será un buen club en el fútbol español", por lo que Sito Cruz ha añadido que "se percibe que hay más sombras que luces y eso es síntoma de que alguien lleve el mando desde lejos. Es complicado manejar las cosas así y es una pena la destitución de María, que se ha dejado los cuernos, igual que Lozano".

Entre tanto, el delantero ha hablado del cambio en el banquillo porque "conozco a ambos, especialmente a Jehu porque pasaba mucho tiempo con él al subir al primer equipo. Tenía una relación cordial y le conozco más como jugador, pero hará las cosas bien por que lo que he notado en el Ribert. A Dueñas le conozco menos por estar yo en el filial y pueden hacerlo bien". Por último, el lateral ha hablado de una hipotético retorno después de que le llamasen en verano de 2022 y ha finalizado con que "nunca hay que cerrarse puertas. El Helmántico es el Helmántico, el Salamanca es el Salamanca, yo he nacido allí... ¿y a quién no le gustaría en un futuro?".