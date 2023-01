Óscar Sanz habla de su futuro en Unionistas: "¿Salir? No hay opción, al menos de mi parte. Quiero acabar aquí la temporada"

Óscar Sanz, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en el inicio de 2023 para hablar de lo que resta de temporada, el Dépor, el fichaje de Lucas Pérez, su momento de forma... y mucho más.

Año nuevo: "Esperamos conseguir los objetivos y el que tenemos ahora mismo es el de despegarnos de la zona de abajo. Queremos recuperarnos del último chasco (en referencia al duelo con el Celta B). Siempre que se vuelve de vacaciones hay ganas de ver a los compañeros".

Dépor: "Es un partido complicado, todos sabemos el tipo de rival que es, pero lo afrontamos como cualquier otra semana. Lo estamos preparando desde la sala de vídeo y hasta los entrenamientos para poder ganar".

Lucas Pérez: "Sorprende y se comenta, pero hay bastantes más jugadores que son determinantes en el Dépor. Hay que centrarse en todos".

Su futuro: "Me he encontrado bien y he estado jugando, pero el final de año no fue el mejor y me fui tocado. Tengo ganas del próximo partido. ¿Salir? No hay opción, al menos de mi parte. Quiero acabar aquí la temporada".