Famosos que compartieron momentos con Elena Huelva se muestran destrozados por su muerte

Conmoción, tristeza y mucho dolor cuando este martes por la tarde las redes sociales de Elena Huelva compartieron una noticia que nunca nos hubiese gustado escuchar; la joven influencer, de solo 20 años, había fallecido horas antes después de 4 años luchando con uñas y dientes contra el cáncer: "Desde esta mañana Elena os baila y os mira desde su estrella. Mis ganas ganan. Gracias por todo" compartía su familia junto a una imagen de la sevillana con esa sonrisa que nunca se iba de su boca por complicadas que se pusiesen las cosas.

Una muerte que ha provocado una auténtica ola de cariño en redes sociales por parte de todos aquellos que tuvieron la suerte de conocer y querer a Elena o que, simplemente, admiraban su valentía a la hora de plantar cara con optimismo y fuerza a una enfermedad que, desgraciadamente, se la ha llevado demasiado pronto. Entre ellos, numerosos famosos que se convirtieron en un gran apoyo para la influencer, que compartieron muchos momentos especiales con ella - como Sara Carbonero, Aitana Ocaña, Ana Obregón, Manuel Carrasco o Eva González - y que, completamente destrozados han querido dar su último adiós a la joven que ha demostrado que "mis ganas ganan" aunque no haya podido vencer esta batalla.

Sara Carbonero

La periodista, que tenía una relación muy especial con Elena, le ha dedicado una desgarradora carta en la que, a corazón abierto, ha confesado lo que echará de menos a la joven: "Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele* Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir". "Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera" ha revelado.

"Me consuela pensar que te llevas además de un pedazo de nuestro corazón una infinidad de momentos bonitos, de esos que saboreabas como nadie. Porque nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú. Siempre con tu sonrisa, tu gratitud, tu generosidad, tu preocupación por todo el mundo y tus ganas infinitas. Siempre viendo el vaso medio lleno y animando a los demás" ha aplaudido, confesando que conocer a Elena fue un auténtico "regalo": "Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades pero sí en el destino caprichoso".

"Descansa tranquila, mi niña. Cuidaremos de Emi, tu mitad. Otro ejemplo de amor y de coraje. Le recordaré a menudo lo mucho que la admiro y la gran mujer que es. Todo estará bien por aquí abajo pero un poco más oscuro. Porque nos falta tu luz, porque eras faro brillando. Única e irremplazable. Porque en tus apenas 20 años comprendiste mejor que mucha gente de qué va esto de la vida y nos diste una lección, sin pretenderlo. Porque hace falta en este mundo mucha más gente como tú. Dicen que solo muere lo que se olvida. Yo te recordaré eternamente" ha finalizado, no sin antes prometer a Elena que les hablará a sus hijos de ella, "la amiga más especial y valiente que se puede tener". "Gracias por todo lo que me has ayudado y enseñado. Ojalá haber tenido algo más de tiempo para bailar. Te voy a echar mucho de menos. Nada va a ser lo mismo" ha reconocido abatida.

Ana Obregón

Muy cercana a Elena desde que la conoció en una entrega de premios hace unos meses y descubrió que luchaba contra el mismo cáncer - Sarcoma de Ewing - que le arrebató a su hijo Aless Lequio en mayo de 2020, Ana ha sido de las primeras en despedir a la joven influencer con una emotiva carta en redes sociales en la que confiesa que conocerla y quererla fue lo mejor que le pasó en 2022.

Una despedida en la que ha tenido también unas preciosas palabras para la hermana y la madre de la sevillana, a las que le ha prometido que "cuidará" y "acompañará en su duelo". "Te prometo que seguiré con la fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Ewing cómo te dije un día. No puede ser que por falta de investigación no estéis ahora mismo aquí con nosotros. Se ve que en el cielo cada vez necesitan más héroes y heroínas. Aless te cuidará seguro* No os olvidéis de mi. Os quiero muchísimo *. más allá de la eternidad. TUS GANAS HAN GANADO" ha añadido desconsolada.

Aitana Ocaña

Elena era fan incondicional de la cantante e intentaba no perderse ninguno de sus conciertos. Sin embargo, no pudo estar presente en el último que Aitana ofreció en el Wizink Center como fin de gira de su '11 Razones tour'. Una noche en la que tuvo un recuerdo muy cariñoso para la sevillana, a la que ha despedido con un breve pero emocionante mensaje en Instagram: "Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero, Elena, siempre".

Manuel Carrasco

Y si de cantantes preferidos hablamos, Manuel Carrasco ocupaba un sitio muy importante en el corazón de Elena, a la que incluso dedicó su canción 'Mujer de las mil batallas' en uno de sus conciertos hace unos meses. Ha sido con ese himno con el que la joven plantó cara al cáncer con el que el artista ha querido recordar a la sevillana: "Tú dijiste 'la vida son los recuerdos con las personas', yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario junto a tu ángel de la guarda, tu hermana @emihupa. Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas* No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces* Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa".

Eva González

La presentadora, que conocía a Elena hace años, ha elegido una foto juntas de 2019 - en la que la influencer luce melena con flequillo y maxigafas - para destacar "la sonrisa más bonita que nunca te faltó". "Esa que nos va a iluminar siempre a todos los que nos quedamos aquí, con la lección aprendida. Brilla desde tu estrella, esa a la que tu fiel escudera @emihupa puso tu nombre. Mi niña guerrera, TUS GANAS HAN GANADO" ha escrito.

Paula Echevarría

"Mi niña.. ojalá no tener que escribir esto nunca.. ojalá no tener que despedirme de ti.. Que injusto todo, tu querías vivir, querías disfrutar, seguir yendo a los conciertos de tu Aitana y de tu Manuel, seguir viniendo a Madrid de viaje.. (nos quedó un café pendiente y tantas cosas)..." se ha lamentado Paula Echevarría, que no ha dudado en destacar la "inspiración" que Elena ha sido para tanta gente con su actitud frente al cáncer.

"Te recordaré en cada atardecer, cada vez que el viento me de en la cara.. pq como tu decías, eran esas cosas, las más simples las que daban la verdadera felicidad.. (que pena que a veces no nos demos cuenta)" ha añadido, antes de prometer a Elena que cuidará de su hermana Emi: "El vacío que dejas es muy grande".

Alejandro Sanz

"Gracias Elena por dejar esa huella. Una clase maestra de cómo tomarnos el tiempo. Te echaremos mucho de menos. Un abrazo enorme a la familia" - Paz Padilla, Vanesa Martín, Chenoa, Sebastián Yatra, Belén Esteban, María Pombo, María García de Jaime y Tomás Páramo y un sinfín de rostros conocidos que han querido dr su último adiós públicamente a Elena Huelva y lanzar un mensaje de esperanza en un día gris en el que el cáncer arrebató a la guerrera de la eterna sonrisa que se bebía a sorbos la vida: "Mis ganas ganan".