Merca What abre su aplicación y web para ofrecer envíos en minutos a los hogares salmantinos

El supermercado salmantino Merca What ya ha activado su servicio de compra online recogiendo pedidos programados

El supermercado salmantino Merca What ya ha activado su servicio de compra online recogiendo pedidos programados. Cualquier familia que viva en la capital charra ya puede recibir en su domicilio la compra que realice o bien a través de la web www.mercawhat.com o a través de su aplicación disponible para cualquier dispositivo.

En estos dos medios digitales puedes introducir tu código postal para saber si ya es posible realizar la compra online en la dirección en la que vives. Como actualmente este servicio online solo está disponible para la capital y algunos pueblos de la zona, puede que Merca What aún no llegue a tu hogar. Sin embargo, siempre están atentos a las necesidades de sus clientes, por lo que están abiertos a ampliar el servicio a nuevas zonas. De hecho, aproximadamente una treintena de pueblos ya se han visto atraídos por este proyecto, por lo que próximamente comenzarán a contar con los servicios de Merca What.

Las personas interesadas en obtener su compra en casa y cuyo código postal no esté habilitado para ello, pueden escribir un correo directamente a [email protected] con su sugerencia o un mensaje a los números 635 562 073 y 633 226 951.

La tienda online de Merca What pone a disposición del usuario varias categorías principales: alimentación, conservas, desayuno y bollería, lácteos y huevos, bebidas, congelados, charcutería, pescadería, frutería, panadería, droguería, higiene y perfumería, mascotas e infantil. Gracias al buscador incorporado en la web y aplicación es posible usar filtros de productos por popularidad, categoría, calificación media y precios. Esto permite ahorrar mucho tiempo al usuario final a la hora de realizar su compra. Además, los precios de los productos no encarecerán por enviar a domicilio, sino que serán exactamente los mismos que los que tiene su supermercado físico.

Entre su amplio catálogo, varios productos se anuncian semanalmente con precios más bajos de lo habitual. Ofertas que, a pesar de tener varios días de vigencia, acaban pronto por fin de existencias, por lo que desde el supermercado urgen a comprar aquello que guste y tenga un precio temporal.

Una gran ventaja del supermercado es el tiempo de entregas, ya que para los envíos a la capital las entregas son inmediatas, es decir, en tan solo minutos. El comprador puede elegir entre dos modalidades: o bien entregas inmediatas o bien programadas a la hora deseada, adaptándose así Merca What a las necesidades de cada cliente. Eso sí, los envíos a domicilio se realizarán a partir de 15 euros.

En resumen, el supermercado pretende pisar fuerte en todos los ámbitos y acercar alimentos y productos a todas las personas que lo necesiten.