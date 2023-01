Los piropos entre Lorena Martín, Mario García y Álvaro de Arriba después de que el atletismo salmantino haya hecho historia

No es nada nuevo el hecho de que el atletismo salmantino está de moda y sigue creciendo a pasos agigantados gracias a talentos como los de Lorena Martín, Mario García Romo y Álvaro de Arriba. Los tres competidores han conseguido grandes éxitos en el recién finalizado 2022 y han dejado el pabellón sumamente alto para el futuro.

Así, Lorena Martín, de 26 años, ha sido campeona de España y ha llegado a competir en todo un Mundial como el de Belgrado, en el que ha terminado en una meritoria octava posición tras codearse con las mejores del planeta en el 800 m de Pista Cubierta. Además, la peñarandina, que goza de un pasado en Estados Unidos, ha recibido la Salina de Bronce durante los 58º Premios del Deporte Salmantino de la Diputación. Entre tanto, las lesiones han lastrado la recta final de su sensacional campaña.

Por su parte, el ‘americanizado’ –por sus experiencias al otro lado del charco– Mario García Romo ha dado un paso brutal en su trayectoria al haberse labrado un nombre con letras mayúsculas en el deporte rey. Tanto es así que el de Villar de Gallizamo, de 23 años, se ha colgado la medalla de bronce en el 1.500 m del Europeo de Múnich, la de ‘chocolate’ en el Mundial con su cuarto puesto en Eugene y la de oro en el Nacional al aire libre. Mientras, el corredor ha ganado la Salina de Oro, la mayor distinción local.

Por último, Álvaro de Arriba, de 28 años, no se ha quedado atrás ni muchísimo menos después de haber dado una lección en nuestro país con un doble campeonato tanto en Pista Cubierta como al aire libre. Por no hablar de que el de La Fuente de San Esteban también ha terminado primero en el Iberoamericano y ha vivido una vez más lo que es estar en Europeos y Mundiales, entre los que ha destacado un cuarto lugar en indoor. Como colofón, Salina de Plata. Talento salmantino al servicio.

LOS PIROPOS Y RETOS DE 2023

Lorena Martín no ha dudado en asegurar que “el balance es un poco triste porque me salieron las cosas como las había entrenado por fin, pero una lesión más apareció y lo veía venir. Ha sido agridulce porque he podido conseguir un 2:01 como mejor marca de la temporada de una española. Si lo hemos hecho una vez, seguro que lo podemos hacer otra”. Además, la peñarandina ha incidido que en el 2:01 es el mejor momento del año al ser “impresionante porque dio la sensación de que estaba volando en vez de corriendo. He disfrutado mucho de todas las carreras y los entrenamientos, pero también me quedo con el título de campeona de España. Ha sido mi mejor temporada por los resultados, aunque por lo demás no. La vez que pueda competir nueve meses y no tres, igual lo hacemos genial. No estar con dolor sí que sería lo mejor para 2023. El año de Álvaro de Arriba y Mario es muy bueno. Son una realidad y les deseo lo mejor en el futuro para disfrutar”.

Mario García Romo ha realizado un 2022 espectacular y ha pasado revista al trabajo realizado porque “es muy bueno y tengo la espinita de haberme quedado a un paso de conseguir la medalla en un Mundial. Intentaré lograr mejores resultados en el futuro. Me quedo con el campeonato de España porque venía de una carrera mala en Castellón y fue algo muy especial. Claramente ha sido mi mejor temporada y he podido competir a nivel absoluto, por lo que ya me veo entre los mejores atletas del mundo”. Mientras, el corredor ha dicho que “Álvaro lleva años liderando el atletismo y está cambiando hacia el 1.500. Lorena ha conseguido ser campeona de España y finalista en un Mundial. Tengo la suerte de llamarles amigos”.

Álvaro de Arriba ha indicado que “estoy contento con el año y es el segundo mejor de mi carrera deportiva. Solo ha faltado rematar en algún campeonato como en el Mundial indoor y el cuarto puesto, que es lo que mejor sabor de boca me deja. El hecho de ganar el Iberoamericano y ser campeón de España es algo bonito. Oír el himno nacional en casa siempre es especial. Tengo ganas de ir a más en 2023”. Por otro lado, el charro ha mirado al futuro con el cambio del 800 al 1.500 m y ha comentado que “lo que queremos es hacer un buen verano y buscar una de las plazas en el Nacional de cara al Mundial. Mario será uno de los que luche por ello y su año es de más de un 10. Lorena ha estado de 10 y es una pena su lesión, pero si se lo dices hace dos años todo esto, seguro que no se lo habría imaginado”.