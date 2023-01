¡Locura en Arabia Saudí por Cristiano Ronaldo!: más de 30.000 personas no se pierden la presentación

Cristiano Ronaldo ha decidido dar un giro radical a su carrera tras el Mundial de Qatar al irse al fútbol árabe. Sin embargo, el atacante sigue siendo un icono y su presentación ha sido el último ejemplo, puesto que ha reunido a más de 30.000 espectadores en el estadio del Al Nassr, su nuevo equipo.

Así, la expectación en todo el mundo ha sido máxima y el astro luso se ha dado un baño de masas a sus 37 años de edad. Por otro lado, todavía queda por esperar para conocer la fecha de su debut, pero podría suceder muy pronto si Rudi García, el entrenador, lo decide.

Entre tanto, CR7 ha dicho lo siguiente ante la prensa: "Es un desafío, no solo futbolístico, fichar por el Al Nassr. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí. No es el final de mi carrera. Muchos clubes de Australia, EE.UU y Portugal intentaron ficharme".