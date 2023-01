Dori Ruano: "Lo más importante no es el currículum deportivo, sino el cariño de la gente. Vas a cualquier ciudad y siempre tienes amistades"

La salmantina Dori Ruano es la primera española que se ha proclamado campeona del mundo de ciclismo en pista (1998) y ha sido tres veces olímpica (Barcelona 1992, Sydney 2000 y Atenas 2004), por lo que cuenta con un palmarés envidiable -que ha repasado en este medio- y actualmente se encuentra ligada al mundo del deporte a sus 53 años.

LA CARRERA

“Me quedo con todo: el Campeonato del Mundo de 1998, los Juegos Olímpicos de 1992, 2000 y 2004… pero lo más importante no es el currículum deportivo, sino el cariño de la gente. Vas a cualquier ciudad y siempre tienes amistades que han competido contigo o han formado parte del mundo de ciclismo. Eso puede pasarme en cualquier lugar del mundo. De hecho, alguna vez he ido a Suiza o Bélgica y siempre me he encontrado a alguna antigua rival con la que compartir recuerdos”.

SU RETIRADA

“Te das cuenta realmente de lo que significa al empezar la siguiente temporada porque ya no vas a competir. Ves la primera carrera desde lejos y piensas ‘ya no estoy ahí’. El día después de mi retirada y de que dejase la bicicleta, lo que hice fue ponerme a correr a pie y me metí en ese mundillo. Sustituí una cosa por la otra en el tema del entrenamiento, aunque sí que sentí un poco de arrepentimiento porque físicamente no estaba cansada… pero sí a nivel mental por la discriminación federativa y de las instituciones. Era un sentimiento agridulce”.

LA MUJER EN EL DEPORTE

“Dejé la bicicleta en 2005 y tenía mucho cansancio por tener que estar reivindicando constantemente a la Federación la desigualdad con compañeros como Valverde, Contador o Freire. No tenía los mismos derechos porque ellos recibían ayudas en los Mundiales, tenían ropa diferente… y yo no entendía el motivo. No eran cosas normales en aquella época y ahora ya se va cambiando poco a poco”.

SU NUEVA VIDA

“Tengo un centro de entrenamiento personal en el barrio del Oeste, ubicado en la calle Juan de Juni, 17, y es mi principal trabajo. Sigo vinculada al mundo de ciclismo con las retransmisiones en Eurosport para las carreras femeninas y la pista, pero también estoy con La Vuelta a España tanto masculina como femenina. Es algo que me gusta”.

MUEVET

“Caja Duero me propuso hacer una Escuela de Ciclismo antes de todo lo que le pasó por su cierre, pero yo estaba entrenando a mucha gente de forma altruista y no tenía intención de vivir de ello. Con el tiempo sí que me di cuenta de que era un trabajo como otro cualquiera y ha sido de los primeros centros en Salamanca, por lo que luego han venido muchos más. Se ha convertido en pionero en ese aspecto”.

QUÉ NECESITA SALAMANCA

“La sociedad ha cambiado mucho y los chavales ya no son los mismos de antes. El deporte tiene competencia con las videoconsolas o las nuevas tecnologías en la actualidad, por lo que antes nos servía como una vía de escape. Siempre he demandado profesionales y más dinero para invertir por parte de las instituciones, aunque ya no solo en las infraestructuras, también en que se tenga una base de grandes trabajadores. Lo que hay que mejorar es en ese sentido para que los niños se enganchen y puedan hacer actividades de una manera segura. Es lo que siempre he pedido para las edades tempranas”.