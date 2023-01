No se dan cuenta nuestros dirigentes, el desagrado que nos produce escucharles con tonos agresivos, truculentos y en no pocos casos- según le vaya en los inciertos sondeos-, con apocalípticos mensajes, donde el miedo de este apagado país, les cobije en las urnas. En este momento, sigue siendo la manipulación, la mentira, la falta de argumentos, el confusionismo, la falta de respuestas, y las doctrinas fanfarriosas, con las que quieren hacernos creer que somos “tontos” lo peor; es que lo están consiguiendo – y lo saben- Si no fuera así, no habría cuerpo que lo aguante -, ahora además, embarrando la gestión bajo el signo de la impunidad, de la opacidad y la corrupción galopante instaurada en partidos políticos y en esos “politiquillos” ineficaces, y sin ideas, que nos llaman ahora repetidamente a las urnas para salvar su culo de las poltronas.

Creíamos que tales “cerebros” iban a caducar…y, con ilusión pensábamos que esta juventud con dedicación política, con base universitaria, había madurado, sabia de la verdad, del sentido común, de aquello que puede compartir, que no iba a estar tan lejana de la clase política, jóvenes que debían tomar el testigo, como se presumía por sus manifestaciones, los que salieron a pescar chapopote, los que se ven obligados a salir de su tierra en busca de trabajo, los que con títulos universitarios tienen ante sí un horizonte desolador, los que reconocerían nuestro esfuerzo, los que no se dejarían engañar con “triquiñuelas” y argumentos “turulatos”, muy propio de políticos sin ideas, talento e imaginación.

Y, sin embargo, vemos y oímos perplejos, que desgraciadamente tan sólo vociferaban, se ganaban las televisiones, mediatizaban las tertulias, se ponían interesantes y firmaban autógrafos, o sea que: ¡Una vez conseguido el propósito, ser igual, que los que nos han traído hasta aquí! ¿Pero qué broma es esta?..¿De qué nos están hablando?...Son incapaces,- inútiles diría yo- todo ese ramillete de jóvenes políticos, no han entendido nada-.. ¿Qué no saben lo que demanda este País y cuáles son sus necesidades, y que es lo que hay que poner en funcionamiento, y lo que hay que desechar? ¿Qué no saben aplicar el sentido común, y escuchar a los ciudadanos y elaborar un programa de gobierno? Etcétera… O sea, tanto tiempo esperando, un cambio de estructura, regeneración política, de justicia social, de igualdad, sanidad, educación y pensiones… y, resulta; que tenemos que continuar con los mismos perros, con otro collar, y con aquella máxima que dice. - Algo tiene que cambiar para que todo siga igual-. Tenemos que seguir soportando y pagando las prebendas de aquellos que han encontrado acomodo en los hemiciclos, amparados en los votos de esas listas cerradas, vergonzosas, sobre todo al oír a algunos representantes de alguna ciudad o municipio, que ni tan siquiera la conoce, menos aún como para saber de la problemática que tienen sus ciudadanos. ¡Ahora tenemos que empezar de nuevo a saber quién es cada cual, y, se sigan colando mediocres en las listas, con el afán de medrar en la política!

Este mensaje, tiene mucho de denuncia social, de hartazgo, de sentir que después de votar apenas se tiene en cuenta al ciudadano, a los colectivos, agrupaciones y profesionales de muchos sectores, cansados de tanto aturdimiento, de promesas incumplidas, de dogmas y banalidades estrafalarias llenas de burocracia que aplastan y ralentizan las demandas sociales. En definitiva, de su calidad de vida, por eso ya no tiene confianza en autoridades ni políticos endiosados, prepotentes, huérfanos de ideas y eficacia, que se justifican con cabriolas verbales para aferrarse a su poltrona, descargándose de responsabilidades culpando a otros con burdas estrategias y razonamientos donde se advierten las maniobras puestas en escena a diario. No es gratuito que esta convulsión social que se vive hoy, donde la base elemental de la democracia…. Los tribunales, de justicia, estén anclados en una ideología vergonzosa, sin cumplir por ley – esa que dicen defender-

Tal como indica nuestra Constitución, que no la quieren reformar, y luego ellos mismos se la pasan por el arco del triunfo. Pero que confianza, que credibilidad, que respeto, va tener la ciudadanía, quien defiende las instituciones, las leyes, los desmanes de corrupción etcétera. ¿Pero qué política es esta, que tiene al ciudadano separado de sus dirigentes, chantajeado, figurando tan sólo como número, solo reclamado para votar y pagar unos impuestos desproporcionados, para lo que recibe? Y ahora los unos y los otros, entran en reyertas, para bajarlos o subirlos a su antojo, sin más explicaciones, aprovechan que los jueces el máximo tribunal. esta desnaturalizado, hundido sin recursos, sin tener lo que hay que tener, es decir: vergüenza y profesionalidad… Pobre del país que tenga que juzgar a sus jueces… ¡Que desgracia tenemos Señor… ¡Que desgracia…!

Fermín González, Salamancartvaldia.es (blog taurinerías)