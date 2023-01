Así puedes hacerte donante de médula y salvar vidas

Donar médula ósea salva vidas, como la de Alberto, el pequeño salmantino de 4 años. El trasplante de médula ósea es la única esperanza para muchos afectados de enfermedades de la sangre. Consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas de un donante.

Puede ser donante toda persona desde los 18 años y hasta los 40 años, siempre que no padezca ninguna enfermedad susceptible de ser trasmitida al receptor o que pueda poner en peligro su vida por el hecho de la donación. Una vez inscritos, los donantes se mantendrán disponibles en la base de datos de REDMO hasta los 60 años y estarán a disposición para dar progenitores hematopoyéticos (células madre de la sangre) para cualquier persona del mundo que lo necesite.

Conviene aclarar que no es nada relacionado con la médula espinal sino con la médula ósea, donde se generan las células madre de la sangre. En el lenguaje coloquial se le llama 'tuétano'. No tiene nada que ver con la zona de la médula espinal ni sus nervios. Si donas no se elimina tu médula, ya que se regenera completamente. Además se puede dar varias veces y donarla no es peligroso.

Si cumples los requisitos y te has informado, el primer paso es inscribirte como donante. Con la extracción de una muestra de sangre, como si fuera una analítica normal y tras rellenar el consentimiento informado, quedarás registrado. A partir de ese momento estarás disponible para todas las búsquedas de donante que se inicien desde cualquier registro del mundo.

Si eres donante y resultas compatible, la donación puede llevar a cabo de dos maneras:

1. Sangre periférica: Obteniendo células madre de sangre periférica después de la administración de 4-5 inyecciones subcutáneas de unos agentes llamados 'factores de crecimiento' que hacen pasar las células madre de la médula al torrente sanguíneo.

2. Médula ósea: Extrayendo sangre medular de las crestas ilíacas (parte posterior-superior de la pelvis) mediante unas punciones. Este procedimiento se realiza bajo anestesia general o epidural y requiere ingreso hospitalario de 24 horas. Actualmente se realiza este procedimiento sólo en el 20% de los casos o para pacientes con enfermedades muy particulares que responden mejor a este tipo de donación.

Transcurridas unas semanas desde la donación, la recuperación de la función medular finaliza y se podría realizar sin problemas una segunda donación. Si el paciente para el que se ha dado a lo largo del tiempo pudiera requerir de una segunda donación por diversas causas, el donante queda reservado de forma indefinida en previsión de esta posibilidad. Es por ello, que después de una donación el donante queda cancelado para donaciones para otros pacientes.

Cuando un enfermo necesita un trasplante de médula, primero se busca en el registro español (REDMO). Si se encuentra un donante apropiado, se le localiza y se realiza la extracción. Si no se encuentra en el REDMO, se busca en otros registros extranjeros hasta que aparece. Esto mismo se hace desde los registros Europeos y Mundiales, de tal manera que un donante español puede serlo de un enfermo extranjero. Si el donante es español el tiempo que se tarda en localizarle es menor que si hay que acudir a los donantes extranjeros. Por eso es tan importante tener muchos donantes para que sea más fácil encontrar uno compatible.

Para hacerse donante: puedes inscribirte en el enlace https://castillayleon.medulaosea.org/

Para solicitar más información sobre la donación de médula ósea o resolver dudas: www.fcarreras.org , contactar con el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado por la Fundación Josep Carreras, llamando al teléfono 93 414 55 66 o enviando un email a [email protected]; en la ONT www.ont.es ; en la Coordinación Autonómica de Trasplantes, Tel.- 983 328 000 Ext. 89133; en los Bancos de Sangre de tu Hospital de referencia y en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación, Tel.- 983 418 823 (martes y jueves de 13.00 a 14.30 h), ASCOL: 923 260 066 y ALCLES; 987 242 211.