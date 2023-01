Un año de incertidumbre marcado por las elecciones

Bienvenido 2023. Con optimismo, pero con muchas incertidumbres arrancamos un año marcado por varias elecciones, la municipales y las generales, y, en muchos casos, también autonómicas. Viviremos, por tanto, en una campaña electoral permanente a la vez que se nos irán dando respuestas a muchos de los interrogantes con los que iniciamos este nuevo año.

Es de esperar que sea mejor que 2022, pero quedan 365 días por delante en los que habrá luces, sombras, imprevistos… Llega el cuarto año desde el comienzo de la pandemia y está claro que consolidaremos esa normalidad en nuestras vidas que regresó durante 2022 mientras esperamos los desenlaces sanitarios, políticos y económicos.

En 2023 suben pensiones, salarios y el IMV (Ingreso Mínimo Vital), los alimentos de primera necesidad no tendrán IVA y a las rentas bajas se les ayudará con un cheque de 200 euros, se llegará previsiblemente al final de la emergencia sanitaria, se afianzará la recuperación del turismo, nos costarán menos las viviendas, se aprobarán nuevas leyes, continuará la gratuidad y la bonificación del transporte, seguiremos disfrutando de conciertos, procesiones, fiestas, viajes… pero ¿el covid se quedará en infección estacional? ¿Seguirá la obligación de las mascarillas? ¿Se acabará la guerra? ¿Qué pasará con la crisis económica? ¿Se frenará la inflación y por lo tanto los precios de productos y servicios? ¿Quién será nuestro próximo alcalde? ¿Y el presidente del Gobierno?...

Elecciones

Ante nosotros tenemos un año que es eminentemente electoral. Los salmantinos tenemos dos citas con las urnas: el 28 de mayo elegiremos a nuestros concejales en el Ayuntamiento y, por tanto, a nuestro próximo alcalde; y a finales de año -se desconoce aún la fecha, pero será antes del 10 de diciembre- escogeremos a nuestros representantes en el Congreso y el Senado, y se decidirá quién será el próximo presidente del Gobierno de España. En principio, tras el adelanto a 2022, no habrá elecciones autonómicas en Castilla y León, como sí las hay en otras comunidades, aunque el año es muy largo y nunca se sabe si puede haber sorpresas en este sentido. Por lo tanto, el nuevo año se convertirá en una larga campaña electoral.

¿Quién será el próximo alcalde de Salamanca? Lo sabremos a finales de mayo. De momento, ya se han presentado los cabezas de lista de muchos de los partidos que concurrirán a las municipales, pero no de todos. Lo previsible es que se concreten todas las candidaturas en estos dos primeros meses del año.

No está confirmado, pero seguramente el actual alcalde, Carlos García Carbayo, repetirá como cabeza de lista del Partido Popular. De Ciudadanos, con quien el PP gobierna en coalición, tampoco hay nada concreto; todo apunta a que Ana Suárez repetirá también como primera de la lista, aunque ha habido rumores de que los actuales concejales de Cs pasarán a formar parte de la lista de los ‘populares’.

En el Partido Socialista ya está confirmado que repite como cabeza de lista José Luis Mateos, tras alzarse como ganador en las primarias celebradas en el PSOE a finales de 2022.

Las que no repiten en primer lugar en las candidaturas de sus partidos son Virginia Carrera y Carmen Díez. Izquierda Unida y Podemos ya han elegido a sus candidatos a la alcaldía, Rubén Guillén y Genaro Luis García, respectivamente. Tras romperse la coalición Ganemos tras las elecciones municipales de 2019, en principio, todo apunta a que estos dos partidos pueden recuperar la unidad y presentar una candidatura conjunta junto a otros ‘actores’ de izquierda. Al menos, eso es lo que se deduce del acuerdo marco a nivel regional que han tomado estos dos partidos, pero no hay nada concreto sobre esta candidatura de unidad en Salamanca.

También conocemos ya a dos nuevos partidos que este año concurrirán a las elecciones al Ayuntamiento. Se trata de Por Salamanca, con José Vicente Martín Galeano, expresidente de CES; y de Salamanca Valiente, una nueva aventura política del ex de Ciudadanos Ricardo Ortiz.

Del resto de partidos no se conoce, de momento, nada. De los doce que presentaron candidaturas en las anteriores elecciones de 2019, entre ellos, Vox, Contigo Somos Democracia, UPL, Partido Comunista, Prepal… aún no ha trascendido ni hay confirmado nada, pero está claro que volverán a presentar a sus candidatos.

Economía

En el aspecto económico sea, quizás, donde 2023 se presenta con mayores incertidumbres. La economía estará en compás de espera en los primeros meses de este año, porque la guerra en Ucrania es vital para la recuperación o para que la crisis se haga más profunda y continúen los precios tan disparados de los productos y servicios para los salmantinos.

Termine o no el conflicto bélico en Europa, hay disparidad de opiniones sobre el tema económico, pero en lo que parece haber unanimidad es que el primer semestre del año será peor y que se notará una suave recuperación en la mitad final del año. Nada se sabe a ciencia cierta, pero se prevé que a medida que avance el año se frenará la inflación y por lo tanto los precios serán más estables.

España ha terminado 2022 como uno de los países en mejor situación económica, quizás debido a todas las medidas que se han tomado desde el Gobierno, pero se desconoce si en 2023 la economía seguirá creciendo, se estancará o volverá a dar un paso atrás.

Hace meses que se viene anunciando que este año que arranca sufriremos una importante crisis, nada que ver, eso sí, con la gran crisis de 2008. Pero a estas alturas y tras casi un año de problemas, no se puede avanzar si habrá recesión, cómo será, o si no la habrá y simplemente se ralentizará el crecimiento. Quizás antes del verano se hayan despejado algunas de las dudas en este sentido.

Mascarillas

¿Será 2023 el año en el que terminen definitivamente todas las medidas tomadas por la pandemia del Covid? A casi todas dijimos adiós en 2022, pero, no sin polémica, ahí ha continuado, como más destacada, la obligatoriedad de usar mascarilla en el transporte público, también en todos los centros o establecimientos sanitarios.

De momento, al menos en los primeros meses del año, la mascarilla no se irá. España es uno de los pocos países que mantiene su obligatoriedad y lo hará hasta que, según dice el Gobierno, los expertos consideren que es necesario. Seguramente, dejen de utilizarse en los transportes públicos, porque muchos no entienden que la mascarilla no sea obligatoria en un multitudinario evento y sí para viajar, por ejemplo, en avión o en tren. Veremos a ver qué pasa con la mascarilla en estos próximos meses.

Entramos en el cuarto año desde el comienzo de la pandemia del Covid-19, después de un 2022 en que con el virus aquí, pudimos recuperar la normalidad de nuestras vidas por la menor gravedad de los contagios. Pero hay dudas sobre si será 2023 el año en que se quedará como infección estacional, como es el caso de la gripe, o se transmitirá durante todo el año como está ocurriendo hasta ahora.

Aprendiendo a convivir con este virus, seguiremos avanzando hacia una normalidad total; quizás sea este el año definitivo de la recuperación.

Hospital Clínico

Continuando con el tema sanitario, otra pregunta que nos planteamos los salmantinos es si en este 2023 terminará de derribarse el Hospital Clínico y comenzará la construcción del nuevo Edificio de Consultas.

2022 estuvo marcado por el final del traslado de los profesionales al nuevo Hospital de Salamanca y el inicio de la demolición del viejo.

El 26 de mayo comenzó el derribo de algunas partes del antiguo Hospital Universitario de Salamanca, pero el avance ha sido lento, y todo apunta a que podría extenderse hasta el verano de este año recién iniciado.

Tras la aparición de amianto bajo los suelos de muchas plantas, se retrasaron las obras dentro del clínico por motivos de seguridad. Una vez concluida la eliminación del material tóxico, los trabajos se centran actualmente en la estructura exterior. Parece que avanza a buen ritmo, pero ¿diremos adiós definitivamente a nuestro viejo clínico o se prolongará su destrucción más allá de lo previsto?

En principio, todo apunta a que no se alargará. Urge su derribo para que el solar que ocupa junto al nuevo hospital quede libre. En ese terreno se construirá un nuevo edificio para las consultas externas, que ahora se realizan en el Hospital Virgen de la Vega. ¿Veremos el inicio de la construcción de este edificio nuevo? ¿Cuándo estará a punto todo nuestro nuevo complejo asistencial? Cuestiones difíciles de saber en estos inicios del año; la primera seguro que tendrá respuesta en este 2023, pero para la segunda nos iremos más allá, tardaremos aún unos años en decir adiós definitivamente a nuestro antiguo Complejo Asistencial Universitario.

Son algunas de las dudas e interrogantes en un arranque de año que serán resueltas, o eso esperamos, para bien o para mal. Surgirán otras, unas buenas y otras malas, algunas quedarán sin resolver, como cada año, porque 2023 será como todos, una mezcla de buenas y malas noticias, de alegrías, dificultades y sinsabores. Quién sabe si será mejor o peor que el precedente, tantos días dan para mucho y de repente todo puede cambiar y un futuro que parecía negro puede terminar siendo gris o blanco, o al revés. Lo que está claro es que hay que arrancar con optimismo e intentar sobreponernos a lo que nos vayamos encontrando en el camino, continuar con la vida mientras esperamos estos desenlaces sanitarios, económicos y políticos.