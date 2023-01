O tempo novo

Hoje é o primeiro dia do tempo novo. É o início de nova jornada e de um novo caminho. É tempo de mudança sem deixarmos de lado a continuidade de tudo o que nos trouxe até aqui. Somos por inteiro. Não somos metades disto e daquilo. Somos nós na viagem com todos os que nos acompanham. Nestes momentos de passagem e de inícios ou reinícios fazemos balanços e formulamos desejos. Pedimos que o cosmos se alinhe connosco para que a nossa jornada seja feita com saúde, alegria e prosperidade. Pedimos muito e ficamos à espera que todos os sonhos se concretizem. Mas fazemos muito pouco para que isso aconteça. Ficamos à espera. E de tanto esperarmos e nada acontecer vamos empurrando os sonhos com a barriga na esperança que um dia talvez aconteçam. Entretanto o tempo vai passando e a viagem vai-se cumprindo. E nada, julgamos nós! Porém, sem estivermos atentos aos passos que damos percebemos, com naturalidade, que afinal o que entendemos por nada é muito. Acima de tudo é o suficiente para sermos felizes e cumprirmos trajectórias de harmonia. O nosso tempo, o velho e o novo, é como se fosse uma grande escola onde se sucedem as aprendizagens. Os nossos erros, as nossas falhas e tudo o que nos corre mal são lições que devemos aprender e apreender. São oxigénio para a nossa vida. São exemplos de facto que nos ajudam a valorizar tudo o que de bom nos acontece. Neste momento de passagem devemos valorizar isso tudo para gerarmos os equilíbrios necessários que nos dão força para continuarmos a demanda que é sempre demasiado curta. Aproveitemo-la. O tempo, o velho e o novo, não se pode dar ao luxo de dar espaço para desperdícios. E não havendo tempo a perder temos que andar em frente, entre o sonho e a realidade, para que o caminho se cumpra com a maior felicidade possível. Nem sempre fará sol. Mas se quisermos, mesmo nos dias mais cinzentos haverá sempre luz que ilumine os passos que damos agora e amanhã. Vivamos com a intensidade que pudermos esta grande oportunidade que é a nossa vida. Celebremos o tempo novo. Sejamos felizes, todos!