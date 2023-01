Diciembre el mes negro de violencia contra la mujer

Hubiera preferido dedicar el último día del año a varias cosas positivas: que el paro descendiera, la emigración no existía porque en sus lugares de origen les habían enseñado a cultivar o... lo que decía Jesús, no dar un pez, enseñalarles a pescar. Un pez sacia el hambre de un día, pero si uno sabe echar la red saciara la necesidad de toda la vida.

Me refiero con el título del artículo (por darle alguno) a las últimas víctimas de violencia contra la mujer, si fuera contra el varón, no duden que lo diría igual. Por desgracia sigue siendo la mujer la asesinada a manos del hombre. No me importa (como a otros) saber el lugar de origen del agresor, me resulta indiferente, es un ASESINO, ya sea español o de la quintimbancas. Cree que su esposa o compañero o novia es de su propiedad. Nacemos solos, vamos a morir solos, y ojalá la libertad que tanto amo fuera la bandera de cada individuo.

El último mes del año -diciembre- está dejando un récord de asesinatos de mujeres. En menos de 24 horas, tres, alguno especialmente horrendo como el de la embarazada (a punto de dar a luz) ocurrido en Escalona (Toledo), donde el bebé resultó también muerto a pesar de hacerle cesárea de urgencia.

¿Qué nos dicen tantos crímenes? Pues que la ley que la señoras Montero y Belarra no sirven para nada, que los asesinatos no provienen del hetereopatriarcado -como dicen- Queda mucho camino por recorrer con leyes eficientes que protejan a la mujer mal tratada física y psicológicamente. Esto lo ha de hacer el gobierno sin conformarse con la propaganda de vanidades de sus “éxitos” que solo han sido otro fracaso. El sí es sí. Publicidad y más publicidad pagada con nuestros impuestos gracias a la Ley, (en nefasta hora aprobada) un centenar largo de agresores sexuales (condenados por sus crímenes machistas) han visto rebajadas sus penas o fueron excarcelados prematuramente acogiéndose a la legislación alumbrada por el Ministerio de Igualdad y asumida por todo el des-Gobierno sanchista.

Estamos manejados por progres que, con postulados sin base científica, viven de desestructurar el orden de convivencia construido durante siglos. Saltada la barrera roja, es natural que aumenten el caos en las relaciones humanas.

Y mientras las disputas de pareja se resuelvan al amparo administraciones que tienen al frente progres (individuos con todos los vicios y ruindades de LA DERECHA añadiendo su tremenda HIPOCRESÍA siniestra)- firmando leyes de pinchanabos, solo van a servir para aumentar los asesinatos y ver al asesino –la familia- al poco tiempo en la calle.

No me valen excusas, medidas preventivas o alejamientos… etc. No, el que la hace, y tenga la edad que marque su DNI ha de cumplir pena integra... Que todos tengamos un Nuevo Año colmado de felicidad, salud y mucha paz.