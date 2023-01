¿Todavía no tienes outfit para la última noche del año? Esto te interesa

El calendario del 2022 está llegando a su fin y eso significa que la última (y primera) noche del año está a tan solo unas horas. Desde hace días, semanas e incluso meses muchas personas ya tienen elegido el ‘outfit’ con el que darán la bienvenida al 2023.

Sin embargo, muchos son los que aún no saben qué ponerse. Si eres una de esas personas indecisas que todavía no tienen claro que atuendo les va a acompañar en la Nochevieja, esto te interesa. Te contamos unos trucos para decidir de forma rápida y sencilla un look adecuado para esta mágica noche.

Las lentejuelas. Para esta noche las lentejuelas siempre son un acierto. Da igual que sean pantalón, vestido, falda o conjunto, son una acierta segura.

Para esta noche las lentejuelas siempre son un acierto. Da igual que sean pantalón, vestido, falda o conjunto, son una acierta segura. Las plumas y la seda. Dos tactos muy desconocidos pero que pueden hacer que seas la reina o rey de la noche. Con unos adecuados conjuntos, pueden ser la mejor opción para despedir el año.

Dos tactos muy desconocidos pero que pueden hacer que seas la reina o rey de la noche. Con unos adecuados conjuntos, pueden ser la mejor opción para despedir el año. La pedrería . Igual que las lentejuelas, son un acierto seguro. Dependiendo del gusto de la persona, con mayor o menor número de detalles, las piedras pueden ser tu mejor aliado.

. Igual que las lentejuelas, son un acierto seguro. Dependiendo del gusto de la persona, con mayor o menor número de detalles, las piedras pueden ser tu mejor aliado. Trasparencias . Look sugerente y sofisticado a partes iguales para las personas más atrevidas. Cualquier vestido o top con transparencias, si la persona está cómoda, será una apuesta segura.

. Look sugerente y sofisticado a partes iguales para las personas más atrevidas. Cualquier vestido o top con transparencias, si la persona está cómoda, será una apuesta segura. Los colores. Nochevieja es sinónimo de negro, plata. Colores oscuros sinónimo de elegancia, son los más recomendables. Pero hay juega un papel fundamental el lugar dónde lo vas a celebrar y las personas con las que vas a estar. ¡Todos los detalles cuentan!.

Las primeras rebajas

Si lo tuyo es ir directa a comprar un look ya preparado, esto te interesa. Algunas tiendas ya cuentan con rebajas, generalmente en la web y aplicaciones, dónde puedes encontrar artículos a buen precio para esta Nochevieja. Sfera, Cortefiel, Sprinfield o Zara, ya tienen este catálogo.