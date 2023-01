¿Sabías que hay un pueblo que no celebra la Nochevieja en diciembre?

Hay un pueblo en España que no celebra la Nochevieja en diciembre. Sí, como lee. Se trata de Bérchules, un pueblo de la provincia de Granada que lleva 30 años celebrando el fin de año la primera semana de agosto.

La nueva fecha se cambió hace 30 años, cuando en el pueblo, ubicado en las montañas al sur de Sierra Nevada, tuvo un apagón en 1994. Esto dio lugar a que no pudieran seguir en directo las campanadas y no saber en qué momento exacto había comenzado el nuevo año. Los habitantes fueron en ese momento cuando tomaron la decisión de asegurar que no esto no volvería a ocurrir y por ello cambiaron de mes.

Cada año, esta tradicional Nochevieja, reúne a más de 10.000 personas en el pueblo para tomarse las uvas.