Podemos considera que las nuevas Ordenanzas de terrazas no respetan los itinerarios peatonales accesibles

En el pleno del Ayuntamiento de Salamanca de este viernes se somete a deliberación y votación las dos nuevas Ordenanzas de terrazas: una especial para la Plaza Mayor y calles aledañas y otra general para el resto de la ciudad.

Se trata de la culminación de un proceso, necesario, que ha llevado toda esta legislatura, porque ya hubo otros dos borradores con sus correspondientes alegaciones al comienzo de la legislatura que decayeron con la pandemia, señala Carmen Díez, concejala de Podemos.

"Llama la atención las numerosas alegaciones presentadas por la ciudadanía, también por asociaciones sectoriales de hostelería, de comercio, vecinales y ecologistas con varios temas recurrentes que expresan sus preocupaciones". En total más de un centenar de impugnaciones, algunas de ellas con varias alegaciones. "Se trata sin duda de un tema que suscita muchas y encontradas opiniones. Y es que las terrazas han irrumpido con fuerzas en nuestras calles y su distribución e incidencia sobre la vida cotidiana es alta", añade.

Para la concejala de Podemos en el Ayuntamiento, “lo que se espera de las nuevas ordenanzas es su cumplimiento. Estamos hartas de normas que pueden estar bien hechas técnicamente pero que, a la hora de la verdad, en la práctica, no son lo que el papel expresa. Es un avance que las nuevas ordenanzas recojan un espacio mínimo de 1,80 mts para los peatones, se trata por otra parte de una obligación legal”.

Una primera apreciación de las nuevas normas es que "no respetan los itinerarios peatonales accesibles. Ni en la ciudad histórica ni en el resto de la ciudad". Los itinerarios accesibles, recogidos en Orden Ministerial 851/2021, establecen que al menos una de las aceras de las calles debe discurrir de forma paralela a las fachadas y sin ningún tipo de obstáculo, a fin de posibilitar que las personas con discapacidad, especialmente personas con problemas de visión, y quienes se desplazan con elementos como sillas de ruedas, andadores, carritos de bebés, etc. puedan circular con seguridad y comodidad.

En las nuevas Ordenanzas, "muchos módulos de terrazas han sido adosadas a fachada, en algunos casos a las dos fachadas de la calle. Este es el caso de la calle Concejo, que ya en numerosas ocasiones se ha denunciado por ser un acceso a la plaza Mayor que presenta dificultades evidentes. También ocurre en la calle Espoz y Mina".

Según Díaz, "hay fórmulas que permiten adaptar la norma, y el Ayuntamiento tendrá que tomar, aun a futuro, decisiones. Pero una ciudad turística como esta no puede permitirse el lujo de que no cuente con itinerarios peatonales accesibles en la zona monumental. Tampoco es un lujo en el resto de la ciudad. Los itinerarios accesibles han de existir de alguna forma y estamos seguros que si ahora no, en un futuro no muy lejano habrá que definirlos y eso obligará a modificar las ordenanzas que mañana se aprueban".

Las nuevas Ordenanzas "no solucionan las concentraciones de terrazas que se dan en algunos puntos como la plaza de San Julián, Plaza del Peso, calle la Rúa, Concejo y Plaza de la Libertad. Resulta lamentable el caso de esta última plaza donde 3 de sus 4 bancadas quedarán inutilizadas para el uso por la ciudadanía. El horario de cierre que se va a probar es demasiado amplio y eso causa problemas con los vecinos", afirma.

La pandemia de Covid "nos trajo, para quedarse, artilugios como las mamparas. sombrillas y estufas. Respecto a las mamparas ahora se regulará que existan solo en dos lados. Veremos si se cumple o si como ocurre ahora, algunas terrazas son auténticas peceras".

Las estufas y los elementos de climatización "deberían prohibirse en las terrazas. Son un atentado al medio ambiente. Existe una emergencia climática, el Ayuntamiento así lo firmó, hay que reducir la huella del carbono y es un lujo que no podemos permitirnos tratar de calentar o enfriar la atmósfera de la calle", opina Díez.

Algunas mejoras se aprecian respecto a la legislación anterior, señala, como la colocación de gomas que minimizarán los ruidos de arrastre, la necesidad de recoger el mobiliario antes de la hora de cierre, los pasos entre módulos de terrazas, la preocupación por la limpieza y por un mobiliario acorde a la monumentalidad en la Plaza Mayor y calle la Rúa. También los horarios de apertura y cierre de sombrillas, aun cuando haya necesidad de ellas para evitar la invisibilidad de los documentos.