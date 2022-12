Estos son los primeros pueblos en asociarse al programa de Merca What

Doñinos, Juzbado, Almenara de Tormes y Carbajosa y Mata de la Armuña son los primeros en apostar por los servicios de Merca What para abastecer a sus habitantes.

Tras la apertura en Salamanca del supermercado Merca What en la Avenida Portugal 172, la inquietud de su gerente, Sergio Alonso, sigue creciendo. Declara que “no solo los habitantes de la capital tienen derecho a un supermercado online, sino que también lo tienen los pueblos y zonas más alejadas” Por ese motivo, los productos y servicios de Merca What llegarán también al mundo rural en los próximos días.

De esta manera, Doñinos, Juzbado, Almenara de Tormes y Carbajosa y Mata de la Armuña han sido los cinco primeros pueblos que se han visto atraídos por la actividad de Merca What, transformándose así en pueblos asociados al mismo. No obstante, han sido aproximadamente una treintena de pueblos más los que también se han interesado en este proyecto con el objetivo de abastecer a todos sus ciudadanos con productos tanto en seco como frescos (carne, pescado, frutas, pan, etc.).

Para poder alcanzar estas zonas alejadas, Merca What abre su web (www.mercawhat.com) y aplicación donde se habilitarán las compras a partir del 30 de diciembre, momento en el que se dispondrán de entregas programadas en 24 horas.

Una de las grandes ventajas de este supermercado es que cuenta con todo el mundo y se acomoda a quien lo necesite. Por ello, aquellas personas que no sepan o no se quieran adaptar a las nuevas tecnologías, podrán disponer de un agente comercial que le llamará semanalmente (o según acuerdo con el cliente) para facilitar el proceso de compra. Los teléfonos habilitados para este proceso son el 635 562 073 y el 633 226 951, disponibles tanto para llamadas como para mensajes de WhatsApp.

Los productos que se pueden encontrar en Merca What y que estarán disponibles para todo el mundo se dividen en varias categorías principales, tales como: alimentación, conservas, desayuno y bollería, lácteos y huevos, bebidas, congelados, charcutería, pescadería, frutería, panadería, droguería, higiene y perfumería, mascotas e infantil.

Por último, algo que no puede ser obviado son sus precios, que no encarecerán por el servicio de envío a domicilio, sino que permanecerán iguales a los que posee el supermercado físico.