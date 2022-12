Las últimas novedades del Salamanca UDS: los fichajes, Dueñas, el DD, el filial...

La actividad no cesa en el Salamanca UDS. La llegada de Jehu Chiapas y Rafa Dueñas al primer equipo ha dado lugar a una serie de cambios que se han evidenciado con las bajas de Jony, Pereira y José Rodríguez, que ya han abandonado la institución blanquinegra. Así, el club ha dejado hueco para los nuevos futbolistas, cuyas principales opciones son el regreso de Juancho y la presencia de dos centrales que están jugando en España.

Por otro lado, el nombre de un ex como Javi Benítez ha llegado a ponerse encima de la mesa, pero el hecho de que el portero se encuentre trabajando en Madrid no facilita la operación por el momento. Además, el cambio en la meta no es algo a lo que se le dé una especial atención en 2022.

Entre tanto, la posible incorporación de un director deportivo que reemplace a Ángel Lozano es complicada pese a que no se haya descartado completamente por ahora. De hecho, los dos técnicos se hallan en constante comunicación con Manuel Lovato para arreglar la crisis.

Mientras, Rafa Dueñas ha seguido echando una mano en el filial junto a Jaime Regalado, el preparador físico, a la espera de que se concrete el aterrizaje de su sucesor. Así, el también director general ha presenciado la sesión del B en este 27 de diciembre. En los mayores, el Memo Calvillo ha machacado a la plantilla con una hora de gimnasio en la minipretemporada, algo que se complementará con alguna doble sesión para acabar el año.