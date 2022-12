"Con la nueva PAC, lo vamos a tener muy difícil para no perder dinero"

La alianza UPA?COAG de Salamanca ha hecho una valoración del año agrario en Salamanca donde ha quedado patente que ha sido un año duro para todos los trabadores del campo. "No tenemos mucho bueno que decir este año" ha empezado diciendo Carlos Sánchez, presidente de UPA.

Tanto Carlos, como José Manuel Cortés, presidente de COAG, han hecho un resumen destacando los puntos más importantes del año. "Empezamos con una tractorada el 28 de enero que pronto derivó en una gran manifestación en España a la que acudieron más de 400.000 personas, el lema era claro: "Si el campo no produce, la ciudad no come", comenta José Manuel.

"Después llegó la guerra y con ello, la subida de los precios, aunque eso es algo de lo que ya habiamos avisado en el verano de 2021", añade el presidente de UPA.

En junio y julio comenzó la cosecha, "corta en el sendido de la producción" matiza José Manuel, además se unió la escasez de precipitaciones y las olas de calor, que también afectó a los ganaderos "por la ausencia de pastos".

Los últimos meses del año "hemos notado el nerviosismo de los agricultores con la PAC, y es que se trata de uno de los problemas más grandes que estamos teniendo este año, estamos en el mes de diciembre y lo vamos a tener muy difícil para no perder dinero, ya que no se corresponde con los tiempos que estamos viviendo". comenta el presidente de COAG.

"Lo que pedimos en 2023 es que los políticos se aclaren y tengan un poco de coherencia, sobre todo con los temas relacionados con la PAC", finaliza diciendo Carlos Sánchez.