UN NUEVO AÑO

Atrás, va quedando el año viejo. Volverá a nacer uno nuevo, (que vamos a festejar). Tiene tantos días como el anterior, y debemos pensar, que cada día es una “perla” de gran precio que nos es concedida, para que vayamos insertándola, en el hilo de plata de la vida. Para que una vez ensartada, ya no pueda desenhebrarse jamás, quedando allí como un testimonio de tu yo, y tu destreza. Por ello, debemos fundir entonces, cada minuto como un eslabón plateado a la cadena eterna de las luces, los días, las semanas, los meses, y así renovar otro año.

En tus manos te fueron entregadas todas las herramientas, para hacer de tu vida lo que quieras, nos da nuestro nuevo año libremente y sin reservas doce meses, unos de lluvia refrescante, otros de fríos vientos, que azotaran los árboles, hielos gélidos, y entre todos también amanecerán caricias de luz y de sol con fulgores de oro, días para trabajar y recrearte en la belleza de las cosas; y noches para soñar tranquilo, con sueños de sentimientos que posiblemente no recuerdes, ni sepas definir.

¡Qué rápido se nos va un año! El tiempo pasa volando y no nos damos cuenta. Ayer era otro año, pero hoy es otro, aunque no parece haber ninguna diferencia, pero hoy es Año Nuevo. ¿Y qué tiene hoy de diferente? Nada, todo sigue igual, solo el número del año es diferente. Pero... tú puedes hacerlo ameno, atractivo, alegre, y hasta inolvidable, no solamente tu vida, sino la de tu familia, la de tu comunidad, tu pueblo, tu país, el mundo... Poniendo un granito de arena, cada cual podemos hacerlo. Lo importante no es, si ayer era otro año y hoy ya es otro. Lo que verdaderamente importa es que lleguemos al nuevo día haciendo una diferencia. ¿Cómo?: Buscando la paz, amor, teniendo fe, esperanzas, modificando actitudes, ayudando y sirviendo a los demás.

Haz que todas tus mañanas sean brillantes, llénate de optimismo, piensa que todo te saldrá bien y no precipites los acontecimientos. No te apresures a tomar decisiones, date tiempo para pensar.

No dejes que otro piense por ti, porque tú tienes tu propia personalidad. Sé tú mismo, no dejes de serlo para complacer a otros, pero si tienes buenos amigos, disfruta de su compañía y de su amistad. Cada persona tiene derecho a opinar y tu deber es oírla. Si así lo haces tu palabra cobrará más fuerza. así demostrarás tu alto grado de madurez. Respétate a ti mismo y verás que los demás te respetarán. Si practicas estas reglas, seguramente serás en el Nuevo Año un ser humano feliz porque con tu comportamiento estás aportando para una mejor convivencia y podrás ser de inspiración para otros.

Claro estas son buenas razones evidentemente, y raro es la persona que, con la venida del nuevo año, no hace su propia guía de proposiciones, aquellas que, con buen sentido común, y mejor reflexión sabe que muchas cosas han sido desafortunadas decisiones, desacuerdos, enfados y enojos familiares, que lo único que han traído han sido disgustos y desesperos, que tan solo han conducido a la crispación y al recelo, cuando no a una ira, que deja al descubierto nuestra fragilidad y desencanto. En cuanto a las cosas más mundanas, uno cada año, se apunta a innumerables cosas y causas, desde las dietas, los gimnasios, los cursos etcétera, son cada año a comenzar… un refugio al que queremos asirnos, todo con el fin de mejorar en nuestra vida, nuestros sentimientos, o nuestro cuerpo. Pero qué; a medida que pasan los días, las semanas y los meses, se van relajando los resortes, y aquello que comenzó con decidida ilusión, se va apagando con la misma fe, con la que apareció… Ay, así, tendremos que darnos por satisfechos, el haberlo intentado un año más… a todos Feliz año… seguro que se lo merecen. -

