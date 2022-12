El exdelantero del Salamanca UDS, Uxío da Pena, deja el fútbol

Unas horas antes del partido del Copa del Rey entre el Arenteiro, de Segunda RFEF, y el Atlético de Madrid, el delantero Uxío da Pena, hasta ahora en las filas del conjunto gallego, anunciaba su retirada del fútbol con estas palabras: "Hoy será mi última convocatoria como futbolista, lo haré con el último equipo del que me he enamorado, contra el primer equipo del que me enamoré. Idílico. Meu pequeno gran homenaxe Xaime da Pena, vai por ti".

El mensaje se divulgaba en las redes sociales y se sucedieron las muestras de cariño al jugador de 32 años, muchas de ellas desde Salamanca. Recordamos que Uxío da Pena militó en el Salamanca UDS, en 2ªB, en la temporadas 2019-2020, en la que solo jugó 8 partidos por la rotura del ligamento cruzado de una de sus rodillas, y en la 2020-21, en la que disputó 23 encuentros.

Formado en la cantera del Deportivo de la Coruña, tras vestir la elástica del club del Helmántico, pasó por el Begantiños y el Arenteiro, también en tierras gallegas.