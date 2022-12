“Si me ofrecieran dinero por ser voluntario, dejaría de serlo”

“No tengo palabras para explicar lo feliz que soy, lo que me han enseñado y como me han acogido”, explica con una sonrisa.

Bienvenido Fernández lleva 12 años siendo voluntario en la ONCE. Desde la institución le definen como “uno de los voluntarios más fieles”. Era voluntario en otras instituciones y llegó a la ONCE gracias a su hija, que ya era voluntaria allí.

“No tengo palabras para explicar lo feliz que soy, lo que me han enseñado y como me han acogido”, explica con una sonrisa. El voluntariado y ayudar a los demás es algo que define a Bienvenido. “Es algo que lo llevo muy dentro. Hay gente que me pregunta que al no pagarme como hago esto y ahora mismo, si me ofrecieran dinero por venir aquí, no vendría. Lo hago porque me sale de dentro”.

Tiene claro que recibe de las personas mucho más de lo que él da. “Aprendo cada día, con cada persona a la que acompaño. De todos he aprendido algo, me han enseñado algo, por muy insignificante que parezca, siempre se aprende”.

El voluntariado que él realiza es de acompañamiento. Pasear, acompañar al médico, a tomar un café…. “Aunque yo estoy al servicio de lo que haga falta, lo que me manden”, explica riendo.

Bienve tiene claro que no cualquier persona puede ser voluntaria. “Al menos en mi caso tengo un sexto sentido. Es cierto que todo el mundo podemos hacer de todo, pero para hacer voluntariado tiene que nacerte algo de dentro. La solidaridad es lo principal, si no eres solidario no vas a nada. Es escuchar, respetar, crean una confianza”.

Desde la ONCE dicen que nadie habla mal de él. Bienve es el ejemplo de la persona que da todo de sí sin recibir nada a cambio, y lo más importante, tampoco quiere recibir nada a cambio.