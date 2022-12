“Hay que reaccionar sí o sí”, Íñiguez pide compromiso para que Avenida vuelva a ganar

Reaccionar desde las malas sensaciones, de nuevo. Tras el paso atrás del martes en Girona, Perfumerías Avenida no tiene ni tiempo para analizar pues el calendario navideño le lleva hasta Vitoria para jugar ante Kutxabank Araski (19h en DIRECTO por twitter de FEB). Un rival también en plena lucha por la Copa, con muchas armas, con más descanso… Momento para que el alma del equipo vuelva a surgir, porque a las piernas no les dará para mucho más.

Un viaje largo desde Girona a Vitoria, una tarde en tierras vascas para descansar cuerpo y mente. Así es el plan “pre partido” de Perfumerías Avenida tras sufrir ayer una dura derrota en Girona. No es el ideal, pero es el que es. Momento, pues, para hacer más introspección que otra cosa y reaccionar, que es la palabra. Reaccionar como grupo como ya ha sucedido en esta “montaña rusa” de temporada porque todos los duelos antes de final de la primera vuelta valen su peso en oro para el equipo salmantino.

Evidentemente con dos partidos+viaje en menos de 48 horas, las sensaciones físicas no pueden ser las mejores. La dureza física, además, del partido de ayer ha aumentado la nómina de molestias en las jugadoras que presentan diversos achaques. Pero, como suele suceder en estos casos, debe ser la cabeza la que tire del resto del cuerpo y se olvide de todo lo que duela o pese. No hay otra manera. Con la baja de Bridget Carleton, el resto estará disponible para el partido.

En una liga como la de este año, la pelea por cada posición copera está más caliente que nunca, y en ella están Araski y Avenida inmersos. Las vitorianas han encontrado su ritmo y su juego tras una ligera remodelación de plantilla apostando por el poderío interior de Diarra o el fichaje de esta semana, White, para acompañar a los puntos de Atkinson bajo la dirección de Chagas o la ex azulona Asurmendi. Rocosas y muy peligrosas cuando están inspiradas, ya han demostrado estar al nivel más alto venciendo en la Fonteta a Valencia o en Fontajau a Spar Girona, los líderes de la competición.

Roberto Íñiguez: “hay que reaccionar sí o sí”

Contundente y tajante con lo que espera del partido Roberto Íñiguez, “es un día que hay que reaccionar sí o sí, y no vale una reacción individual o una solución del entrenador, es cosa de todos después de un partido como el de ayer. Si después de eso no reaccionamos, tendremos que reflexionar, pero tenemos que estar en el presente, ayudar a la gente para que haya esa reacción y volver. Lo que define a los grandes grupos es cómo se levantan cuando se caen. Vamos a verlo”, comenta el preparador vitoriano. Sin duda, la acumulación de partudos será un hándicap, aunque Roberto admite que “no tengo ni idea cómo afectará esta carga de partidos, sé lo que el staff tenemos que hacer para que el equipo tenga la energía correcta y siempre he comentado que el cansancio está más en la cabeza en estos casos. Cuando las dinámicas son buenas y los equipos vuelan, nunca hay cansancio y todo fluye, aparece cuando las cosas no carburan, cuando parece que estás en continua pretemporada. Los viajes cansan, pero es la suma de esas cosas”. Con respecto al rival, Araski “es un equipo al que Made siempre tácticamente le saca todo. Se adapta mucho a sus plantillas. No sé si jugará White pero es un gran refuerzo. Junto a Diarra y Van den Adel son muy poderosas físicamente. Y, evidentemente, todo lo que genera Tanaya Atkinson es muy importante, es el abrelatas y da esos puntos cuando se necesita, un tipo de jugadora que nosotros no tenemos. Así que tocará hacerlo como grupo e intentar que las jugadoras que tiene que dar un paso más no tengan esa presión de ser heroínas, si no tener más paciencia como equipo cuando el partido se pone duro”, concluye el entrenador.

Fuente CB Perfumerías Avenida