Sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad 2022

Comienza el sorteo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022 ha arrancado este jueves a las 9.15 horas en el Teatro Real. Este año, la emisión consta de 180 series, ocho más que en años anteriores cuando había 172 series, de 100.000 números cada una.

Dicha emisión asciende a los 3.600 millones de euros, de los que se reparten un 70 por ciento en premios, es decir, que se repartirán 2.520 millones de euros, 112 millones más que en 2021.

Entre los premios del sorteo que hoy se reparten destacan el conocido como 'Gordo' de Navidad, de 4 millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo premiado); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 al décimo). También se sortean dos cuartos premios, de 200.000 euros a la serie (20.000 al décimo) y los ocho quintos, de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo).

Aforo completo en el Teatro Real de Madrid que ha abierto sus puertas este jueves 22 de diciembre, en torno a las 6.45 horas, para permitir la entrada del público. Paulatinamente han ido accediendo al coliseo también los medios de comunicación acreditados, las niñas y niños de la Residencia de San Ildefonso y el personal que va a intervenir en la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2022.

Siete días de cola para entrar los primeros

Jesús Ruiz, más conocido como Chuchi, y su hijo Sergio han sido los primeros en acceder al Sorteo de la Lotería 2022 que, como cada año, se celebra en el Teatro Real. Ambos han llegado a Madrid desde Santander y han estado los primeros en la cola desde hace siete días, pero el frío y la lluvia no ha podido con su ilusión.

"Los primeros días han sido bastante duros por la lluvia y el frío. Además, no había mucha gente y no podíamos hacer el relevo", ha reconocido Sergio Ruiz, en declaraciones a Europa Press, que ha acudido disfrazado de monaguillo.

Para Chuchi, ataviado con un traje de Papa, este es su 15º año y se ha mostrado orgulloso de que "la tradición pase de padre a hijo", ya que para Sergio es el cuarto año que acude al coliseo madrileño. "Vengo por la ilusión que me ha contagiado mi padre y le acompaño siempre", comenta el joven.

Una tradición que ha convertido a Chuchi en el segundo más veterano, como él mismo ha destacado. "Cada día esto vale más y se pone más interesante. Tengo unas ganas locas de entrar ya", ha asegurado. El segundo en poder entrar al Real ha sido Juan López o "el obispo oficial del Sorteo, como él mismo se ha presentado, que cumple diez años acudiendo a la cita.

"Desde el sábado, 17 de diciembre, ha habido que soportar agua y frío pero se mantiene la ilusión de cada año", ha afirmado, aunque reconoce estar "agotado" y augura que, tras el sorteo, se tendrá que pedir dos días de baja pero avisa de que si le toca el gordo se irá al Caribe. "Si me toca, salgo esta misma tarde", ha bromeado.

También una de las primeras en entrar ha sido la habitual Manoli, que acude por novena vez, y este año lo ha hecho con un disfraz de bola de nieve. Tras ellos ha pasado Álvaro, vestido de 'Naranjito', para celebrar que se cumplen 40 años del Mundial de España de 1982, y que llegó a Madrid desde Málaga el pasado lunes, 19 de diciembre.

"Me he turnado con compañeros pero las dos últimas noches las he pasado al lado del Teatro Real. He pasado mucho frío y mira que el disfraz es caliente pero ni con esas", ha indicado a Europa Press.

Para Álvaro, este año será su séptima ocasión que presenciará el Sorteo desde el patio de butacas del Teatro Real. "La primera vez que vine fue en 2013 pero pequé de novato y no pude entrar", ha señalado, antes de añadir que acude por el ambiente. "Me gusta mucho y merece la pena esperar todo el año por los momentos que se viven", ha subrayado.

BUEN AMBIENTE Y DISFRACES REIVINDICADORES

La gente que ha hecho la cola destaca que la hacen por el "buen ambiente" que reina los días previos al Sorteo. Para Mari Carmen, una joven disfraza de Minnie, será la primera vez que va a Madrid para disfrutar del evento.

"Pensaba que me iba a aburrir, porque llevo desde el lunes, 19 de diciembre, pero eso no pasa. Siempre hay cosas que hacer. La gente es muy buena y hay muy buen rollo", ha afirmado, a pesar de reconocer que la última noche se le ha hecho "muy pesada". "Hay ganas de entrar porque hace un frío que pela", ha asegurado.

La joven Mari Carmen se ha decidido a venir al Sorteo desde Castellón, acompañada por 'Mapi', octavo año que acude al Teatro Real y lo hace disfraza de surtidor de gasolina. "A ver si me ven y la bajan un poco, que está muy cara", ha apuntado.

En esta ocasión, en el patio de butacas estarán Don Quijote y Sancho Panza que, como han desvelado a Europa Press, llegan al Sorteo "para derribar al gigante de la hipoteca". "Si nos toca el gordo, el dinero va para pagar la hipoteca, la luz, el agua, el gas, todos esos gigantes", ha señalado Don Quijote, que ha puesto de manifiesto su deseo para el Sorteo. "Voy a entrar con un gordo y voy a salir con dos", ha señalado.

AFORO COMPLETO

El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas este jueves 22 de diciembre en torno a las 6:45 horas para recibir a todo el público que ha retirado su entrada hasta completar el aforo disponible en el patio de butacas.

Los más madrugadores llevan días haciendo cola para ser los primeros en entrar y han destacado la importancia de volver a estar cerca del Sorteo.

"Hay ganas de que haya normalidad porque da pena ver el Sorteo y el Teatro Real a medio gas. Esto es una experiencia que hay que vivirlo lleno. Somos parte del sorteo", ha indicado el obispo del Sorteo, Juan López.

Por su parte, 'El Gallego, como él mismo se ha presentado, aunque va disfrazado de Emir de Catar, vive su séptimo sorteo y también coincide con las palabras de López. "Hay ganas de estar dentro y cantar el gordo", ha apostillado.